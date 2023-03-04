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Turismo

Conheça a Ilha da Baleia, em Vila Velha

Espaço, que era fechado para visitantes, agora recebe turistas que vão de barco ou a nado. Confira a beleza do lugar que já foi chamado de Ilha da Xuxa
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 04 de Março de 2023 às 07:01

Já ouviu falar na Ilha da Baleia? Um local paradisíaco que até pouco tempo era proibido para visitantes. A curiosidade aumenta porque ela levava o nome de Ilha da Xuxa, já que uma lenda urbana diz que a Rainha dos Baixinhos teria tentado comprar o espaço há muitos anos.
Localizada em Vila Velha, a ilha traz um novo olhar sobre a própria cidade canela verde e sua vizinha, a capital Vitória. Ela é rodeada por praias como a do Bananal, do Ribeiro, além de ficar pertinho de pontos turísticos como o Farol de Santa Luiza, a Praia Secreta e o Morro do Moreno.
"Daqui a gente tem uma visão muito nova de Vitória e Vila Velha. Está ali a Terceira Ponte, esse mar surpreendente. O Espírito Santo tem muita coisa para a gente descobrir ainda, tá?!", diz Giovana Duarte, do perfil Guia Capixaba, no Instagram.
Algumas pessoas preferem chegar de barco, alugando embarcações na Praia do Suá, outras preferem se aventurar a nado. Afinal, a Ilha da Baleia está há 300 metros da costa canela verde. E aí, curtiu a dica? Então se liga e bora descobrir o ES.
*Com informações de Elis Carvalho, do Em Movimento

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