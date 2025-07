Literatura

Biblioteca Transcol retorna mais tecnológica e com novo acervo de livros

Projeto reabre nos terminais da Grande Vitória com acesso gratuito à leitura e eventos periódicos. Veja a lista de algumas obras importantes disponíveis

A espera acabou: a Biblioteca Transcol está oficialmente de volta aos terminais do sistema de transporte público da Grande Vitória. A nova fase do projeto foi inaugurada no Terminal de Jardim América, em Cariacica, na última segunda-feira (15), com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. >