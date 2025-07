É hoje!

Toni Garrido promete show de ritmos no Fest Gastronomia: "Que se dance, que se ame"

Artista traz show Baile Free para o palco principal do Fest Gastronomia neste sábado (12); últimos ingressos ainda disponíveis

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 12 de julho de 2025 às 13:00

Toni Garrido estará no ES neste sábado (12) Crédito: Washington Possato

O final de semana mais aguardado do ano pelos amantes de gastronomia e música boa chegou! Neste sábado (12), o Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, sedia o segundo dia do Fest Gastronomia 2025. Aulas-show, gastronomia e muitos artistas locais e nacionais estão garantidos na programação. Atração principal da segunda noite, Toni Garrido traz para o Palco Sesc o show Baile Free, lançado em 2022.>

A montagem mistura black music e eletrônica, canções autorais e releituras, e foi inspirada na vontade do artista em mudar o mundo e combater preconceitos. Segundo Toni Garrido, tudo o que é apresentado visa transmitir para o público sentimentos bons. “Eu faço um repertório sem preconceitos para juntar todo mundo, porque todo mundo que ‘tá’ ali eu quero que se abrace, que se dance, que se ame”, detalhou Toni Garrido para HZ. >

Últimos ingressos ainda estão disponíveis. No segundo e terceiro lote, as entradas custam entre R$ 60 e R$ 100. Na primeira noite do evento, o artista Paulo Ricardo apresentou o show Rock Popular, uma homenagem ao rock nacional.>

Na ativa com o show Baile Free, Garrido também está em turnê com a banda Cidade Negra, em celebração aos 30 anos do álbum "Sobre Todas As Forças". Antes de mais uma apresentação no ES, Toni comemora sua trajetória, os amigos que fez pelo caminho e os próximos passos que ainda tem para dar. É a novidade que o incentiva a seguir se reinventando. "Enquanto eu estiver com vontade, a música e a arte vão ser sempre um lampejo de uma novidade", acrescentou.>

>

Sobre os projetos para este ano, Toni Garrido está finalizando um álbum e ensaiando para se apresentar no teatro ainda em julho. No dia 31 deste mês, o artista estreia como Curtis Taylor Jr. no musical "Dreamgirls", sucesso da Broadway que conta a história de um grupo de cantoras que se tornam estrelas da música, inspirado em grupos como The Supreme. As apresentações serão de quinta a domingo, no Teatro Santander, em São Paulo, até o mês de novembro.>

"Isso tudo junto dos meus shows, do lançamento do álbum, tendo uma família, uma casa, quintal para cuidar, cachorros para abraçar e para curtir... e tendo muito amor no coração, tendo mulher, filhas. A vida está lotada de coisas boas. Está tudo tão fresco, tão novo, tão bacana", finaliza. >

RELAÇÃO COM O ES

Com mais de 40 anos de carreira, Toni Garrido mantém uma relação "maravilhosa" com o Espírito Santo, como ele mesmo destacou. O carinho pelas terras capixabas começou com uma curiosidade natural de conhecer o litoral e as belezas do Estado, cuja geografia ele via como parecida com a do Rio de Janeiro. >

Aproveitou para conhecer primeiro a Capital, Vitória, mas logo conheceu outras maravilhas, como Guarapari. >

Um estado que eu sempre achei que tinha o nome mais lindo do Brasil

Depois de algumas aventuras, fez amizades importantes, como com o músico Alex Lima, membro da banda Manimal, que morreu em 2024, aos 54 anos, após passar mais de dez anos em coma devido a um aneurisma da aorta sofrido em 2013. >

"Uma relação bem familiar com o Espírito Santo, fora o fato de que o povo gosta das músicas da gente, principalmente no verão. É impressionante como é que flui com tranquilidade o reggae do Cidade Negra, as músicas que eu canto", disse.>

FÃ DE BOA COMIDA

Filho de mãe mineira, nascida em São João Del Rei, Toni Garrido aprendeu ainda menino a apreciar a comida feita no interior e a enxergar a transformação dos alimentos como algo celestial. "Eu gosto de ver essa alquimia da comida. Tem algumas comidas do mundo que eu adoro, como comida mineira, tailandesa, japonesa. Gosto também da moqueca capixaba, que é especial, que é diferente", compartilhou.>

"Eu gosto até mais de sentir o cheiro. A comida te leva para lugares incríveis. (...) Eu cozinho como se eu estivesse compondo" Toni Garrido

Compositor de sucessos como "A Estrada", "Girassol" e "A Sombra da Maldade", o artista se dedica a compor também bons pratos. Utilizando de sua intuição, aposta em receitas salgadas e mais rápidas. "Eu vou misturando os ingredientes, vou fazendo da forma que eu acho que vai ficar legal e tenho muita liberdade. Gosto de cozinhar pratos que são rápidos, de certa forma", destacou.>

Fã de comida feita em casa, é a galinhada de fundo de panela o prato favorito de Toni, mas as receitas com frutos do mar não ficam de fora da rotina alimentar. A moqueca capixaba, como já destacou, é um dos pratos que repete sempre que surge a oportunidade de visitar o Estado. "Adoro vieiras, peixes, filés altos de peixe, como garoupa, peixes bem leves", detalhou.>

SERVIÇO

3º FEST GASTRONOMIA



Quando : 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários : sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde : na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória



Ingressos (3º lote): R$ 60 (meia entrada por dia), R$ 60 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 100 (passaporte para os dois dias) ou R$ 110 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto em todos os ingressos. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet.

R$ 60 (meia entrada por dia), R$ 60 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 100 (passaporte para os dois dias) ou R$ 110 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto em todos os ingressos. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.



Realização: A Gazeta.

>

Este vídeo pode te interessar