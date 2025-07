Último dia

Toni Garrido e aulas de chefs são os destaques deste sábado no Fest Gastronomia

Portões do evento serão abertos às 11h e programação inclui restaurantes, feira de produtores, espaço kids e mais de 10 shows musicais

Publicado em 12 de julho de 2025 às 06:00

Toni Garrido, Juarez Campos e José Almiro Crédito: Toni Garrido/Vitor Jubini/Cloves Louzada

Depois de agitar Vitória na sexta (11) com muito rock e comida boa, o Fest Gastronomia 2025 volta a acontecer neste sábado, com uma programação extensa desde a hora do almoço até a madrugada. O megaevento de A Gazeta reúne shows musicais, restaurantes, aulas com chefs renomados e diversas atrações para toda a família. >

Neste sábado (12), o destaque são as 13 aulas-shows com chefs renomados, como Juarez Campos, José Almiro e Antonio Maiolica, e o show do cantor Toni Garrido. Outra atração imperdível, a partir das 11h, é a Praça Gastrô, que reúne alguns dos melhores e mais premiados restaurantes do Espírito Santo (veja a lista abaixo). >

Atrações musicais

Principal atração no Palco Sesc, com a turnê Baile Free, Toni Garrido vai colocar o público do Fest para dançar e relembrar hits do Cidade Negra, como "Girassol" e "A Estrada". >

O agito musical começa às 14h e segue até as duas da manhã ao som de samba, forró, pop rock, reggae e MPB, com Picnic Dogs, 522, Forró Bemtivi, Trilha, Ferna, Dennise Pontes e Macucos, entre outros artistas da cena capixaba. Nos intervalos, DJ Zappie garante a trilha sonora, direto do Palco Sunset Extrabom. >

>

Aulas-show

Ao longo deste sábado, sete aulas-show vão reunir estrelas da gastronomia de dentro e de fora do Espírito Santo. Além das atrações nacionais - o chef italiano Antonio Maiolica e o mestre churrasqueiro José Almiro (Churrasqueadas), Juarez Campos, Igor Trarbach, Caio Maia, Murilo Góes e Renato Santos vão preparar receitas ao vivo no palco do Auditório HZ. >

Para quem aprecia um bom vinho, o destaque é a aula da sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde, que assim como as apresentações dos chefs, terá degustação. Logo ao lado, a Carreta Senac recebe Elisangela de Angeli, Kleber Lopes. Mariana Salim e Bruno Déde com oficinas de confeitaria e cozinha infantil, entre outros temas. >

Restaurantes e foodtrucks

Totalmente coberta e climatizada, a praça de alimentação do Fest Gastronomia terá restaurantes e docerias distribuídos em 10 estandes. Nessa área, que conta ainda com palco para música ao vivo e espaço kids, os pratos e doces custarão de R$ 15,50 a R$ 56. >

Além da confeitaria Doçuras da Tay e da gelateria Barutti, fazem parte da Praça Gastrô os restaurantes Daju Bistrô, O Quintal Parrilla, Modéstia às Favas, Feirantino Bistrô, Mandacaru, Suzushi, Los Chicos e Don Camaleone - que também fará os drinques do evento. Clique aqui para conhecer os cardápios. >

Restaurantes da Praça Gastrô 1 de 10

Um espaço com food trucks está garantido, e nele o público encontrará opções como empanadas, frango frito, espetinhos, cachorro-quente, crepes e churros. >

A estrutura do Fest inclui ainda feira de produtores, espaço kids e três bares distribuídos em pontos estratégicos do Álvares para venda de chope, drinques, vinhos, refrigerantes e sucos. >

Informações importantes:

ESPAÇOS COBERTOS - A praça de alimentação (instalada na antiga sede social do Álvares), o Auditório HZ e a área da plateia em frente ao palco Sesc têm cobertura, assim como o Palco Gastrô, a Carreta Senac, as áreas kids e o espaço de food trucks.

- A praça de alimentação (instalada na antiga sede social do Álvares), o Auditório HZ e a área da plateia em frente ao palco Sesc têm cobertura, assim como o Palco Gastrô, a Carreta Senac, as áreas kids e o espaço de food trucks. ENTRADA DAS AULAS-SHOW - As aulas de culinária, tanto no Auditório HZ como na Carreta Senac, estão sujeitas à lotação dos espaços. Não será necessário se inscrever para participar, pois o ingresso do evento já dá acesso à toda a programação. Uma fila será formada na entrada dez minutos antes de cada apresentação, e as aulas do auditório também serão transmitidas nos telões do evento.

>

INGRESSO DE SÁBADO - Neste sábado (12), a programação será mais extensa, com portões abertos a partir das 11h da manhã. Nesse dia, será possível entrar no evento à tarde e retornar à noite com um único ingresso, mediante o uso de uma pulseira, que deverá ser solicitada à produção na entrada principal do Fest. Também será possível comprar ingressos na hora, tanto na sexta como no sábado.

- Neste sábado (12), a programação será mais extensa, com portões abertos a partir das 11h da manhã. Nesse dia, será possível entrar no evento à tarde e retornar à noite com um único ingresso, mediante o uso de uma pulseira, que deverá ser solicitada à produção na entrada principal do Fest. Também será possível comprar ingressos na hora, tanto na sexta como no sábado. GRATUIDADE - Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam para entrar no evento. >

COPOS TÉRMICOS E CADEIRAS DE PRAIA - Nos dois dias de Fest, será permitido entrar com copos térmicos (limitado a um por pessoa). Não será permitido entrar com cadeiras de praia, pois o evento já conta com mobiliário.

- Nos dois dias de Fest, será permitido entrar com copos térmicos (limitado a um por pessoa). Não será permitido entrar com cadeiras de praia, pois o evento já conta com mobiliário. VINHOS E OUTRAS BEBIDAS - Não será permitido entrar com bebidas e garrafas fechadas. Haverá um ponto de hidratação no local, próximo à carreta Senac.

- Não será permitido entrar com bebidas e garrafas fechadas. Haverá um ponto de hidratação no local, próximo à carreta Senac. ESTACIONAMENTO - A utilização das vagas de estacionamento dentro do Álvares Cabral será restrita a sócios do clube e também à produção e aos fornecedores do evento.

- A utilização das vagas de estacionamento dentro do Álvares Cabral será restrita a sócios do clube e também à produção e aos fornecedores do evento. PETS - Por questões de segurança e prezando pelo conforto e bem-estar dos animais, não será permitida a entrada de animais de estimação no evento. >

Mapa do evento:

Mapa do Fest Gastronomia 2025 Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta

Confira a programação deste sábado (12)*

* Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio. >

12 DE JULHO (sábado)

Abertura dos portões - 11h

Aulas-show

Auditório HZ

13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)

14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)

15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta

16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco

17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco

18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde

19h30 - Chef Antonio Maiolica

Carreta Senac

13h - Aula com o chef Kleber Lopes

14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados

16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal

17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó

19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café

20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho

Atrações musicais:

Palco Sunset Extrabom

A partir das 11h - DJ Zappie

14h - 522

15h30 - DJ Zappie

16h - Pic Nic Dogs

17h30 - DJ Zappie

18h - Forró Bemtivi

20h - DJ Zappie

23h35 - Trilha

Palco Gastrô (praça de alimentação)

12h - Ferna

15h - Norbim

18h - Dennise Pontes

21h - Amanda Requião

23h - Samba do Nill

Palco Sesc

20h - Macucos

22h - Toni Garrido

Encerramento - 2h >

Atrações de sábado (12/07) 1 de 11

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: sábado (12/07), das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (3º lote): R$ 60 (meia entrada por dia), R$ 60 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 100 (passaporte para os dois dias) ou R$ 110 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto em todos os ingressos. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet e na bilheteria do evento. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.

Realização: A Gazeta.>

Este vídeo pode te interessar