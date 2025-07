Fest Gastronomia, circuito de moqueca e muito mais neste sábado (12); agenda

Exposição “Quem tem medo do bicho pau?” e workshop

Tem bicho da terra, da água, do mar e até da imaginação na mostra que inaugurou a Galeria Gabinete, novo espaço de arte do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Com madeira, o artista revela nas formas e texturas, um mundo onde o real e o imaginário coexistem. Os visitantes podem conferir mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, além de, junto com os educadores, coletarem folhas e galhos, para criar seres imaginários, assim como faz o artista. Data: 12 a 20 de julho. Horários: Terça a sábado, das 9h às 17h, e domingo, das 9h às 12h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Entrada gratuita: ingressos para acesso ao park devem ser retirados pelo site do parque.