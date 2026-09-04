O eleitor tem direito de escolher com informação

O poder de decidir os rumos do Estado e do país está sempre nas mãos do eleitor, exercido no instante em que ele digita os números de sua escolha na urna eletrônica. Por isso, cabe a cada cidadão apto a votar um exercício prévio de responsabilidade: conhecer e estudar as propostas dos candidatos antes de decidir seu voto. Trata-se de um direito e, ao mesmo tempo, de uma condição essencial para que a democracia funcione de forma plena.





O acesso a essa informação, no entanto, nem sempre é simples. Programas de governo costumam somar centenas de páginas, distribuídas em documentos dispersos e de difícil leitura, o que pode afastar o eleitor do debate de ideias. Para enfrentar esse obstáculo, A Gazeta mantém o Compare e Vote, ferramenta que em 2024 organizou o acesso às propostas dos candidatos a prefeito e que retorna neste ano voltada às candidaturas ao governo do Espírito Santo e à Presidência da República.





A proposta é simples e direta: expor as ideias de dois candidatos, em um confronto que permite ao eleitor comparar, com clareza, o que cada um pretende fazer em 12 áreas temáticas - assistência social, cultura e esporte, economia, educação, emprego e habitação, gestão e inovação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, transporte e mobilidade, e turismo.





Essa organização não substitui o julgamento do eleitor, mas o instrumentaliza. Ao reunir e sistematizar informações que estariam de outra forma dispersas, a ferramenta fortalece o voto informado - aquele baseado na avaliação de propostas mais adequadas às demandas da população e mais viáveis de serem cumpridas.





Em uma disputa eleitoral, é saudável que prevaleça quem apresenta as melhores ideias, e é para isso que a informação de qualidade serve, para dar sobriedade a um debate público que, com frequência, é alvo de ataques pessoais e de desinformação.





Este jornal reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso histórico com a informação de qualidade. Esse compromisso ganha relevância redobrada em período eleitoral, quando o jornalismo cumpre papel decisivo na defesa dos valores democráticos e no direito do cidadão de decidir seu voto com base em fatos.





O Compare e Vote é fruto do trabalho do Núcleo de Eleições de A Gazeta, que reuniu e organizou centenas de páginas de programas de governo para que o eleitor não precise se perder em um oceano de informações fragmentadas.





Mais do que uma ferramenta, trata-se de um serviço público prestado à sociedade capixaba, com o objetivo de manter no centro da disputa eleitoral o que deveria sempre estar que é a qualidade propositiva de cada candidato e o direito do eleitor à informação.