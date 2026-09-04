Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/09/2026

A carta “A Torre” aponta para mudanças inesperadas e para a quebra de estruturas que já não estavam tão sólidas quanto pareciam. No amor, uma revelação poderá alterar a dinâmica de uma relação. Na carreira, um imprevisto exigirá jogo de cintura para reorganizar os planos. Na saúde, cuide do estresse e evite levar preocupações ao limite. Entre amigos, uma verdade poderá vir à tona, revelando quais vínculos realmente são capazes de permanecer firmes diante das mudanças.