AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • Condutores de aplicativo e taxistas já buscaram R$ 8 milhões para financiar veículos
Banco do Brasil

Condutores de aplicativo e taxistas já buscaram R$ 8 milhões para financiar veículos

Programa oferece financiamento e benefícios para esses profissionais na aquisição de veículos

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:11

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 set 2026 às 11:11

Em menos de dois meses, o Banco do Brasil já emprestou mais de R$ 8 milhões para taxistas e condutores de aplicativos (motoristas e motociclistas) que circulam no Espírito Santo. 


O programa oferece financiamento e benefícios do BB para esses profissionais na aquisição de veículos. Já atendeu 80 clientes capixabas em duas das linhas ofertadas: "Táxis e Aplicativos" e "Entregadores e MotoApps".

Motoristas de aplicativo e taxistas do ES já buscaram R$ 8 milhões com o Banco do Brasil para financiamento de veículos novos ou seminovos. Divulgação

Os dados do Banco do Brasil indicam que, somente na linha de táxis e carros de aplicativos, aberta em junho de 2026, foram contratados R$ 8 milhões. Nessa modalidade, foram atendidos 72 clientes, no Espírito Santo, o que aponta uma média superior a R$ 111 mil por financiamento.


Já para a segunda linha, lançada em 28 de julho, foram contemplados oito entregadores e motociclistas de apps, totalizando R$ 168 mil em financiamento – média de R$ 21 mil por negócio.

Até o momento, segundo o Banco do Brasil, o programa nacional atingiu R$ 1,4 bilhão em negócios realizados com motoristas e entregadores profissionais. 


O Move Brasil é um programa do governo federal voltado a taxistas, motoristas de aplicativo e entregadores, entre outros profissionais do setor, a exemplo de caminhoneiros. O objetivo é facilitar o financiamento de veículos novos ou seminovos, oferecendo juros reduzidos e prazos de até 72 meses, incluindo carência de até 6 meses.

Novidades

No início de agosto, outra linha do Move Brasil foi divulgada: "Máquinas Agrícolas". Dentro do programa nacional, serão destinados R$ 14 bilhões para financiar a compra de tratores, colheitadeiras e implementos nacionais. A linha oferece crédito de até 100% do veículo, com limite de R$ 30 milhões, e pratica juros em torno de 9,2% a 9,5% ao ano. Também garante um ano de carência e pagamento em até 60 meses.


Outra novidade está na parceria recente entre o Banco do Brasil e a montadora BYD. Segundo o BB, essa aproximação resultou em R$ 30 milhões em propostas, num único dia.  A finalidade é ampliar o acesso de motoristas de aplicativos e taxistas às linhas de crédito voltadas à renovação de frota e à aquisição de veículos sustentáveis. Com foco na linha de veículos elétricos novos, no valor de até R$ 150 mil, o prazo oferecido para quitar o financiamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses e taxas de juros abaixo de 1% ao mês  sendo 0,91% para mulheres e 0,99% para homens.

Leia mais

Condutores de aplicativo e taxistas já buscaram R$ 8 milhões para financiar veículos

Instituição financeira poderá oferecer consignado para servidores do ES

Casas Bahia: trabalhadores no ES ainda não receberam dinheiro da rescisão, diz sindicato

Samarco melhora classificação de risco após avanço da produção e do caixa

ES fecha 2º trimestre com PIB de R$ 72 bilhões, maior valor da história

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES Banco do Brasil Financiamento veículos Motorista de Aplicativo Motociclista Entregador Espírito Santo BYD
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Ou o Supremo julga Moraes ou o Congresso julga', diz jurista Joaquim Falcão
Ônibus da Cordial
Linha de ônibus é suspensa pela 2ª vez no ES. E pelo mesmo motivo
Arrascaeta usa óculos de luz verde antes de partida
Entenda para que servem os óculos de luz verde usados por Arrascaeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados