Condutores de aplicativo e taxistas já buscaram R$ 8 milhões para financiar veículos

Em menos de dois meses, o Banco do Brasil já emprestou mais de R$ 8 milhões para taxistas e condutores de aplicativos (motoristas e motociclistas) que circulam no Espírito Santo.
O programa oferece financiamento e benefícios do BB para esses profissionais na aquisição de veículos. Já atendeu 80 clientes capixabas em duas das linhas ofertadas: "Táxis e Aplicativos" e "Entregadores e MotoApps".
Os dados do Banco do Brasil indicam que, somente na linha de táxis e carros de aplicativos, aberta em junho de 2026, foram contratados R$ 8 milhões. Nessa modalidade, foram atendidos 72 clientes, no Espírito Santo, o que aponta uma média superior a R$ 111 mil por financiamento.
Já para a segunda linha, lançada em 28 de julho, foram contemplados oito entregadores e motociclistas de apps, totalizando R$ 168 mil em financiamento – média de R$ 21 mil por negócio.
Até o momento, segundo o Banco do Brasil, o programa nacional atingiu R$ 1,4 bilhão em negócios realizados com motoristas e entregadores profissionais.
O Move Brasil é um programa do governo federal voltado a taxistas, motoristas de aplicativo e entregadores, entre outros profissionais do setor, a exemplo de caminhoneiros. O objetivo é facilitar o financiamento de veículos novos ou seminovos, oferecendo juros reduzidos e prazos de até 72 meses, incluindo carência de até 6 meses.
No início de agosto, outra linha do Move Brasil foi divulgada: "Máquinas Agrícolas". Dentro do programa nacional, serão destinados R$ 14 bilhões para financiar a compra de tratores, colheitadeiras e implementos nacionais. A linha oferece crédito de até 100% do veículo, com limite de R$ 30 milhões, e pratica juros em torno de 9,2% a 9,5% ao ano. Também garante um ano de carência e pagamento em até 60 meses.
Outra novidade está na parceria recente entre o Banco do Brasil e a montadora BYD. Segundo o BB, essa aproximação resultou em R$ 30 milhões em propostas, num único dia. A finalidade é ampliar o acesso de motoristas de aplicativos e taxistas às linhas de crédito voltadas à renovação de frota e à aquisição de veículos sustentáveis. Com foco na linha de veículos elétricos novos, no valor de até R$ 150 mil, o prazo oferecido para quitar o financiamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses e taxas de juros abaixo de 1% ao mês – sendo 0,91% para mulheres e 0,99% para homens.
Leia mais