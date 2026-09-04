Condutores de aplicativo e taxistas já buscaram R$ 8 milhões para financiar veículos

No início de agosto, outra linha do Move Brasil foi divulgada: "Máquinas Agrícolas". Dentro do programa nacional, serão destinados R$ 14 bilhões para financiar a compra de tratores, colheitadeiras e implementos nacionais. A linha oferece crédito de até 100% do veículo, com limite de R$ 30 milhões, e pratica juros em torno de 9,2% a 9,5% ao ano. Também garante um ano de carência e pagamento em até 60 meses.





Outra novidade está na parceria recente entre o Banco do Brasil e a montadora BYD. Segundo o BB, essa aproximação resultou em R$ 30 milhões em propostas, num único dia. A finalidade é ampliar o acesso de motoristas de aplicativos e taxistas às linhas de crédito voltadas à renovação de frota e à aquisição de veículos sustentáveis. Com foco na linha de veículos elétricos novos, no valor de até R$ 150 mil, o prazo oferecido para quitar o financiamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses e taxas de juros abaixo de 1% ao mês – sendo 0,91% para mulheres e 0,99% para homens.