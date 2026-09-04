Instituição financeira poderá oferecer consignado para servidores do ES

Cerca de 110 mil servidores públicos estaduais ativos poderão ter acesso ao crédito consignado oferecido pelo Delta Global Bank, que iniciou a operação de um convênio com o governo do Espírito Santo. O acordo está em vigor desde o dia 10 de agosto e também prevê a possibilidade de abertura de contas e contratação de cartões de débito pelos servidores.
Com o convênio, os servidores que atenderem aos critérios da modalidade poderão contratar empréstimos com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. A contratação está condicionada à margem consignável de 30% para empréstimos e 10% para cartão de crédito.
Os servidores interessados podem fazer a solicitação através dos canais de atendimento disponíveis:
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 2020 103
- Custo de Aquisição de Clientes (CAC): (11) 5399-0220
- E-mail: [email protected]
Procurada, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) reforçou que o credenciamento não representa recomendação ou endosso do Governo do Estado às empresas autorizadas nem às condições comerciais por elas oferecidas.
A escolha da instituição é livre do servidor, e cabe a ele avaliar a proposta, as taxas de juros, os prazos e sua capacidade de pagamento antes de assumir uma nova obrigação financeira
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)
A Secretaria completou dizendo que a contratação das consignações é feita diretamente com a instituição escolhida pelo servidor, sem participação da Seger na negociação das condições financeiras da operação.
O CEO da Delta Global Bank, Pedro Ricco, reforçou a importância do acordo com o Estado capixaba para o crescimento da atuação da instituição.
O Espírito Santo passa a ocupar uma posição estratégica no nosso processo de expansão e reforça nosso compromisso de crescer no setor público com segurança, eficiência e responsabilidade
Pedro Ricco, CEO da Delta Global Bank
A entrada do banco no Estado amplia o número de instituições que podem atender o funcionalismo estadual. Para o servidor, a recomendação é comparar as condições oferecidas antes de contratar o empréstimo, considerando fatores como taxa de juros, prazo, valor das parcelas e custo total da operação.
"Este é um convênio muito relevante para nós, tanto pela dimensão do Estado quanto pela oportunidade de levar nossos serviços a cerca de 110 mil servidores", afirmou Ricco.
A instituição informou que pretende ampliar sua presença no Estado a partir do novo convênio.