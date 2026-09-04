Instituição financeira poderá oferecer consignado para servidores do ES

Cerca de 110 mil servidores públicos estaduais ativos poderão ter acesso ao crédito consignado oferecido pelo Delta Global Bank, que iniciou a operação de um convênio com o governo do Espírito Santo. O acordo está em vigor desde o dia 10 de agosto e também prevê a possibilidade de abertura de contas e contratação de cartões de débito pelos servidores.





Com o convênio, os servidores que atenderem aos critérios da modalidade poderão contratar empréstimos com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. A contratação está condicionada à margem consignável de 30% para empréstimos e 10% para cartão de crédito.





Os servidores interessados podem fazer a solicitação através dos canais de atendimento disponíveis:





Serviço de Atendimento ao Consumidor ( SAC): 0800 2020 103

Custo de Aquisição de Clientes (CAC): ( 11) 5399-0220

E-mail: [email protected]





Procurada, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) reforçou que o credenciamento não representa recomendação ou endosso do Governo do Estado às empresas autorizadas nem às condições comerciais por elas oferecidas.