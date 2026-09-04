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Oportunidade

Instituição financeira poderá oferecer consignado para servidores do ES

Convênio com o governo estadual está em vigor desde 10 de agosto e também prevê abertura de contas e oferta de cartões de débito

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 08:14

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

04 set 2026 às 08:14
PORTO ALEGRE, RS, 25.02.2021: MOEDA-REAL - Imagens de cédulas de real. (Foto: Miguel Noronha/AgÃªncia F8/Folhapress)
Dinheiro obtido na modalidade consignada é descontado da folha de pagamento  Miguel Noronha/Agência F8/Folhapress

Cerca de 110 mil servidores públicos estaduais ativos poderão ter acesso ao crédito consignado oferecido pelo Delta Global Bank, que iniciou a operação de um convênio com o governo do Espírito Santo. O acordo está em vigor desde o dia 10 de agosto e também prevê a possibilidade de abertura de contas e contratação de cartões de débito pelos servidores.


Com o convênio, os servidores que atenderem aos critérios da modalidade poderão contratar empréstimos com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. A contratação está condicionada à margem consignável de 30% para empréstimos e 10% para cartão de crédito.


Os servidores interessados podem fazer a solicitação através dos canais de atendimento disponíveis:


  • Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 2020 103
  • Custo de Aquisição de Clientes (CAC): (11) 5399-0220
  • E-mail: [email protected]


Procurada, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) reforçou que o credenciamento não representa recomendação ou endosso do Governo do Estado às empresas autorizadas nem às condições comerciais por elas oferecidas. 

A escolha da instituição é livre do servidor, e cabe a ele avaliar a proposta, as taxas de juros, os prazos e sua capacidade de pagamento antes de assumir uma nova obrigação financeira

Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

A Secretaria completou dizendo que a contratação das consignações é feita diretamente com a instituição escolhida pelo servidor, sem participação da Seger na negociação das condições financeiras da operação.


O CEO da Delta Global Bank, Pedro Ricco, reforçou a importância do acordo com o Estado capixaba para o crescimento da atuação da instituição.

O Espírito Santo passa a ocupar uma posição estratégica no nosso processo de expansão e reforça nosso compromisso de crescer no setor público com segurança, eficiência e responsabilidade

Pedro Ricco, CEO da Delta Global Bank

A entrada do banco no Estado amplia o número de instituições que podem atender o funcionalismo estadual. Para o servidor, a recomendação é comparar as condições oferecidas antes de contratar o empréstimo, considerando fatores como taxa de juros, prazo, valor das parcelas e custo total da operação.


"Este é um convênio muito relevante para nós, tanto pela dimensão do Estado quanto pela oportunidade de levar nossos serviços a cerca de 110 mil servidores", afirmou Ricco.


A instituição informou que pretende ampliar sua presença no Estado a partir do novo convênio.

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PORTO ALEGRE, RS, 25.02.2021: MOEDA-REAL - Imagens de cédulas de real. (Foto: Miguel Noronha/AgÃªncia F8/Folhapress)

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