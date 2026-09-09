Para o STJ, celular não é essencial para os brasileiros

Para o celular, é até mais rápido e fácil o conserto ou a substituição por outro, em razão do seu tamanho e a quantidade de peças e produtos no mercado.





É preciso lembrar aos ministros do STJ que a essencialidade do celular nos foi imposta pelos próprios fabricantes e companhias telefônicas. Foram eles quem criaram a estrutura que temos hoje nos aparelhos e nos induziram a pagar todas as contas pelo telefone, a nos comunicar de várias formas pelo telefone, a comprar, a vender, a trabalhar, a autenticar nossa identidade, a acessar serviços públicos, a estudar, e a todas as centenas de utilidades que ele tem hoje. Eles nos escravizaram e tornaram esse aparelho essencial às nossas vidas. Mas na hora de trocar um telefone com defeito, aí ele não é essencial.





O próprio CDC tem como princípio a interpretação mais favorável ao consumidor, considerando sua vulnerabilidade estrutural.





Ainda que o grau de dependência varie entre os consumidores, a essencialidade é indiscutível. Não é razoável exigir que cada consumidor demonstre, caso a caso, a indispensabilidade do aparelho, em um processo judicial.





Também não se pode transferir ao consumidor o ônus de buscar outro aparelho enquanto aguarda o reparo de um produto defeituoso fornecido pela empresa.





O conceito de essencialidade deve acompanhar a realidade social. Neste sentido a ministra Daniela Teixeira fez questão de destacar dados segundo os quais 88,9% dos brasileiros com 10 anos ou mais possuem celular para uso pessoal, 97% das pessoas com celular usam o aparelho para acessar a internet e apenas 33% dos brasileiros possuem computador em casa. Também destacou que 60% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular.





Para algumas pessoas o celular pode não ser um item essencial, assim como uma geladeira também pode não ser. Mas é evidente que, para a maioria, é.





Embora o Brasil tenha uma das legislações de proteção do consumidor mais modernas do mundo, isso fica só no papel. Estamos anos-luz de ter fornecedores que respeitam o consumidor.





Nos Estados Unidos e em países da Europa não é assim que funciona. Eles não têm uma legislação forte como a nossa, mas, na prática, se o consumidor demonstrar o defeito, em pouco tempo recebe o dinheiro de volta, tem o produto consertado ou recebe um novo, sem essa burocracia e morosidade que temos aqui.





A solução passa pelo legislador definir, em lei, os produtos essenciais, ou, enquanto isso, a própria jurisprudência atualizar o rol desses itens. A decisão de excluir o telefone celular é deveras um retrocesso. Mas é isso que acontece quando o legislador não assume a responsabilidade que outorgamos a ele.



