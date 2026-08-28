Descubra por que a perfumaria de nicho tem conquistado cada vez mais consumidores

Segundo Alessandra Tucci, essa busca por autenticidade explica o crescimento da categoria . “Hoje existe um consumidor que não quer apenas usar um perfume gostoso; ele quer que a fragrância conte algo sobre quem ele é. O perfume passa a funcionar como uma extensão da personalidade, ou a criação de um personagem para um evento, um dia ou ocasião. A perfumaria de nicho atende justamente a essa necessidade de individualidade e de autoexpressão.”