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Internacional

Músico vencedor do Grammy Latino é detido pelo ICE nos EUA

Degnis Nelson Bofill Miranda foi preso em 19 de agosto após desembarcar de um voo vindo de Nova York
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 16:57

Degnis Bofill em evento da Academia do Grammy em maio de 2026
Degnis Bofill em evento da Academia do Grammy em maio de 2026 Romain Maurice/Getty Images

Degnis Nelson Bofill Miranda, músico cubano e vencedor do Grammy Latino 2022, foi detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) após um show nos Estados Unidos. A operação aconteceu no Aeroporto Internacional de Miami quando ele saiu de um voo vindo de Nova York em 19 de agosto.

Em entrevista à CBS News Miami, Mara Delgado, sua esposa, relatou momentos de tensão e incerteza sobre o futuro: "Estou preocupada com a possibilidade dele ser deportado, porque não sei quando poderei vê-lo novamente".

Inicialmente, o músico passou dias no escritório de Operações de Execução e Remoção (ERO) do ICE em Miramar. Em seguida, foi transferido para o Centro de Detenção de Krome, no Condado de Miami-Dade.

"Terrível", continuou Delgado. "Comecei a entrar em pânico, porque com tudo o que tem acontecido, eu sabia que isso sempre é uma possibilidade para nós, imigrantes."

ICE diz que músico estava em situação irregular

Delgado afirmou que Bofill teria um pedido de asilo pendente. Ainda, ela diz que seu desejo é seguir com o processo fora da detenção.

Em contrapartida, o ICE emitiu um comunicado ao veículo de imprensa no qual declarava que Bofill estaria em situação irregular dentro do país, e sua prisão teria se dado em operação de "fiscalização de imigração". "Ele terá direito a um processo justo", afirma a declaração.

A esposa do músico iniciou uma campanha que busca reunir dinheiro para custear as despesas jurídicas. A meta é de US$60 mil (cerca de R$312 mil).

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