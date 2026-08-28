Quer um jantar proteico e fácil? Aprenda a fazer esta panqueca com frango desfiado

Para quem busca uma opção prática e saborosa para o jantar, a panqueca de frango é uma ótima escolha. Fonte de proteínas, o frango ajuda na manutenção e na formação dos músculos, além de contribuir para a saciedade, sendo uma boa alternativa para quem deseja manter uma alimentação equilibrada ou busca refeições mais nutritivas no dia a dia.