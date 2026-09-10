Flávio Bolsonaro diz que operação que mira filme 'Dark Horse' é interferência política de Dino

A suspeita envolve recursos de emendas parlamentares para a cinebiografia do pai do senador, Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.

"Não tem absolutamente nada de errado com esse filme, não tem um centavo do dinheiro público. Pode revirar do avesso. O que tem é uma tentativa de interferência política mais uma vez, agora do ministro Flávio Dino, sobre as eleições", afirmou Flávio em Boa Vista (RR), onde faz campanha nesta quinta-feira.

Flávio Bolsonaro não é alvo de operação realizada nesta quinta-feira (10) Andressa Anholete/Agência Senado

Entre os alvos da operação estão o deputado federal Mario Frias (PL-SP), autor das emendas, e a produtora do filme, Karina Gama. À coluna Mônica Bergamo, Karina Gama disse que a aplicação dos recursos foi correta.

A apuração envolve emendas enviadas por Mario Frias a uma empresa de Karina. A investigação aponta, segundo nota da PF, "a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados".

Flávio não é alvo da operação desta quinta. Ele é investigado em outro processo, este sob relatoria do ministro André Mendonça, por ter pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro , do Banco Master , para o filme.

Sobre a crise no STF, que envolve decisões divergentes de Dino e Mendonça, que resultaram em intervenção do ministro Edson Fachin, Flávio Bolsonaro afirmou que o presidente da corte deve chamar "urgentemente" uma sessão pública.

"Tinha de haver uma espécie de autocontenção [dos ministros do STF], que nunca aconteceu. Foi tolerado, deram superpoderes a um ministro específico do Supremo, Alexandre de Moraes, porque era para tirar o Bolsonaro", disse o candidato.

Fachin marcou para terça-feira (15) uma sessão plenária para analisar o relatório que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Vorcaro e o pedido de nulidade do documento feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O conflito no Supremo alterou estratégias das campanhas dos dois principais candidatos à Presidência. Aliados do presidente Lula (PT) defendem a composição de uma maioria no Supremo que seja capaz de isolar Mendonça. Flávio e seu núcleo pretendem intensificar ataques a Lula, vinculando-o a Moraes e Dino.

"O Lula já abandonou a campanha política. Ele agora tá contando com os seus amigos no Supremo para tentar levar no tapetão. Vai perder no voto, vai perder no tapetão", afirmou Flávio.