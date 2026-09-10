AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Flávio Bolsonaro diz que operação que mira filme 'Dark Horse' é interferência política de Dino
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro diz que operação que mira filme 'Dark Horse' é interferência política de Dino

Ação autorizada pelo ministro do STF mira emendas de Mario Frias para produtora ligada ao projeto; candidato afirma que não há nada de errado com filme sobre seu pai

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 15:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2026 às 15:43
RIO DE JANEIRO E BOA VISTA, RR - O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que é "interferência política" a autorização do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), para a operação da Polícia Federal desta quinta-feira (10) que mira suspeita de desvios para o filme "Dark Horse".
A suspeita envolve recursos de emendas parlamentares para a cinebiografia do pai do senador, Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.
"Não tem absolutamente nada de errado com esse filme, não tem um centavo do dinheiro público. Pode revirar do avesso. O que tem é uma tentativa de interferência política mais uma vez, agora do ministro Flávio Dino, sobre as eleições", afirmou Flávio em Boa Vista (RR), onde faz campanha nesta quinta-feira.
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro não é alvo de operação realizada nesta quinta-feira (10) Andressa Anholete/Agência Senado
Entre os alvos da operação estão o deputado federal Mario Frias (PL-SP), autor das emendas, e a produtora do filme, Karina Gama. À coluna Mônica Bergamo, Karina Gama disse que a aplicação dos recursos foi correta.
A apuração envolve emendas enviadas por Mario Frias a uma empresa de Karina. A investigação aponta, segundo nota da PF, "a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados".
Flávio não é alvo da operação desta quinta. Ele é investigado em outro processo, este sob relatoria do ministro André Mendonça, por ter pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o filme.
Sobre a crise no STF, que envolve decisões divergentes de Dino e Mendonça, que resultaram em intervenção do ministro Edson Fachin, Flávio Bolsonaro afirmou que o presidente da corte deve chamar "urgentemente" uma sessão pública.
"Tinha de haver uma espécie de autocontenção [dos ministros do STF], que nunca aconteceu. Foi tolerado, deram superpoderes a um ministro específico do Supremo, Alexandre de Moraes, porque era para tirar o Bolsonaro", disse o candidato.
Fachin marcou para terça-feira (15) uma sessão plenária para analisar o relatório que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Vorcaro e o pedido de nulidade do documento feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República).
O conflito no Supremo alterou estratégias das campanhas dos dois principais candidatos à Presidência. Aliados do presidente Lula (PT) defendem a composição de uma maioria no Supremo que seja capaz de isolar Mendonça. Flávio e seu núcleo pretendem intensificar ataques a Lula, vinculando-o a Moraes e Dino.
"O Lula já abandonou a campanha política. Ele agora tá contando com os seus amigos no Supremo para tentar levar no tapetão. Vai perder no voto, vai perder no tapetão", afirmou Flávio.
Durante a agenda em Roraima, Flávio se reuniu com empresários e participa à tarde de carreata e comício. A família Bolsonaro definiu como estratégia a transferência de Hélio Lopes (PL-RJ), o Hélio Negão, para o estado. Ele é candidato ao Senado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Pensamento crítico na era da inteligência artificial: 7 dicas para desenvolver essa habilidade

Sede da Advocacia-Geral da União (AGU) em Brasília

Governo identifica 97 médicos falsos de IA no Youtube e aciona Google

Senador Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro diz que operação que mira filme 'Dark Horse' é interferência política de Dino

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Flavio Dino Caso Dark Horse Jair Bolsonaro Política Eleicões 2026 André Mendonça Edson Fachin
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Divórcio e partilha de bens: entenda o que pode ficar fora da divisão
Flávio Bolsonaro, Euclério Sampaio e Ricardo Ferraço
Euclério Sampaio: "A tendência é o voto RicaNaro"
Rato é encontrado dentro de maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Pacientes relatam espera de até 20 dias por cirurgias em hospital na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados