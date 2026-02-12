Sul do ES

Após São Mateus, Ufes planeja criar novo curso de Medicina em Alegre

Expectativa é ofertar 60 novas vagas na Região Sul do Espírito Santo após Ministério da Educação (MEC) assinar a portaria autorizando a criação

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:50

Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução rede social

As informações foram confirmadas pelo reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, à reportagem de A Gazeta, durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Espírito Santo, na última terça-feira (10). “A expectativa é iniciar os trabalhos em São Mateus no segundo semestre de 2026 e começar as atividades em Alegre no primeiro semestre de 2027”, afirmou o reitor. O novo curso também deve ofertar 60 vagas.

Leia mais Veja notas dos cursos de Medicina do ES em exame nacional do MEC

Uma comissão criada na Ufes tem atuado na elaboração do projeto pedagógico do curso em Alegre, mas a portaria do Ministério da Educação (MEC) autorizando a criação do curso ainda não foi assinada. Para a instalação, será necessário o investimento em laboratórios, auditório e salas de aula no campus do Sul capixaba.

Em relação ao curso de São Mateus, será utilizada a estrutura existente, mas o projeto de implantação prevê a construção de um novo prédio e a aquisição de equipamentos. O investimento calculado é de R$ 30 milhões. Cerca de R$ 5 milhões são recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta