Após São Mateus, Ufes planeja criar novo curso de Medicina em Alegre

Expectativa é ofertar 60 novas vagas na Região Sul do Espírito Santo após Ministério da Educação (MEC) assinar a portaria autorizando a criação

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:50

Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo
Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução rede social

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pretende criar um novo curso de Medicina, desta vez em Alegre, no Sul do Espírito Santo. No Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. a instituição abriu 60 vagas para formar novos médicos em São Mateus, na Região Norte do Estado, com ingresso no 2º semestre deste ano.

As informações foram confirmadas pelo reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, à reportagem de A Gazeta, durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Espírito Santo, na última terça-feira (10). “A expectativa é iniciar os trabalhos em São Mateus no segundo semestre de 2026 e começar as atividades em Alegre no primeiro semestre de 2027”, afirmou o reitor. O novo curso  também deve ofertar 60 vagas.

Uma comissão criada na Ufes tem atuado na elaboração do projeto pedagógico do curso em Alegre, mas a portaria do Ministério da Educação (MEC) autorizando a criação do curso ainda não foi assinada. Para a instalação, será necessário o investimento em laboratórios, auditório e salas de aula no campus do Sul capixaba.

Em relação ao curso de São Mateus, será utilizada a estrutura existente, mas o projeto de implantação prevê a construção de um novo prédio e a aquisição de equipamentos. O investimento calculado é de R$ 30 milhões. Cerca de R$ 5 milhões são recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

