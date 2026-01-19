Home
Veja notas dos cursos de Medicina do ES em exame nacional do MEC

Instituições de ensino capixabas obtiveram conceito entre 3 e 5 no Enamed, que avalia a qualidade das graduações

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:24

Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (19), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). As notas são utilizadas para compor o conceito Enade, que avalia a qualidade das graduações.

A nota do Enamed vai de 1 a 5, sendo as notas 1 e 2 consideradas não proficientes pelo MEC. Dos 351 cursos avaliados, 107 ficaram com notas 1 e 2 e vão sofrer sanções. No Espírito Santo, todos ficaram acima de 3. Consulte a seguir o resultado:

O MEC informou que 351 cursos do país participaram do exame, incluindo universidades públicas, privadas com e sem fins lucrativos e especiais.

  • 24 cursos ficaram com conceito 1, o menor índice;
  • 83 cursos obtiveram 2;
  • 80 cursos ficaram com 3;
  • 114 atingiram 4; 
  • 49 tiveram conceito 5;
  • 1 curso ficou "sem conceito" porque menos de 10 alunos foram avaliados.

As instituições que receberam conceito 1 ou 2 no exame estarão sujeitas a penalidades. Os cursos com conceito 2 terão redução de vagas para ingresso, enquanto os com conceito 1 terão suspensão total da entrada de novos estudantes.

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União, os cursos que ficaram com conceito 1 e 2 terão 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

O que é o Enamed

Criado em abril de 2025, por meio de portaria do MEC, o Enamed é a adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes (Enade), para estudantes concluintes do curso de medicina, com o objetivo de avaliar a formação médica no Brasil.

O exame é obrigatório e o resultado obtido pelo estudante pode ser usado para ingressar nos programa de residência médica unificado pelo MEC e organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

Ao todo, inscreveram-se 89.024 estudantes e profissionais de medicina. Desses 39.258 eram concluintes dos cursos de graduação ofertados no país, sendo a maior parte dos inscritos, mais de 28 mil dos avaliados são de instituições privadas com e sem fins lucrativos e pouco mais de 9 mil de instituições públicas federal, estadual e municipal.

