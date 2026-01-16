PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:50
A reforma administrativa anunciada pelo governo do Espírito Santo, na quinta-feira (15), para a implantação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai mexer no quadro organizacional das duas instituições. A expectativa é que mais de mil profissionais sejam promovidos e que haja a abertura de novas vagas para o ingresso nas corporações.
Levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros e compartilhado com A Gazeta, nesta sexta-feira (16), estima que 133 profissionais sejam promovidos para os seguintes quadros:
No Corpo de Bombeiros, serão criadas três unidades operacionais, que são o 7º Batalhão (Vila Velha), 8º Batalhão (Serra) e o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), além do posto de subcomandante.
A Polícia Militar, por sua vez, ainda está fazendo o levantamento detalhado do quantitativo de promoções por cargos, mas, conforme informou o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, serão 666 novas vagas e 1.088 promoções de oficiais (tenente, capitão, major até coronel) e praças (soldado, cabo, sargento e subtenente).
A reforma contempla a transformação da 2ª Companhia Independente (Afonso Cláudio), da 9ª Companhia Independente (Marataizes) e 11ª Companhia Independente (Viana) em Batalhão. Também haverá a criação de novas Companhias Independentes em Castelo e Santa Maria de Jetibá. Ainda ocorrerão a instalação de uma companhia do 12º Batalhão em Sooretama e a reestruturação da Companhia de Operações Táticas Motorizadas do Batalhão de Missões Especiais (BME).
A expectativa é que o projeto com todas as alterações seja enviado pelo Executivo estadual à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) até fevereiro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o