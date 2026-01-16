Home
>
Cotidiano
>
PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

Governo do Estado anunciou, na quinta-feira (15), que vai criar novos batalhões das duas instituições, o que deve levar a mudanças na estrutura organizacional

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:50

Polícia Militar, policiais, segurança
Reforma prevê a criação de novos batalhões da Polícia Militar Crédito: PM-ES/Divulgação

reforma administrativa anunciada pelo governo do Espírito Santo, na quinta-feira (15), para a implantação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai mexer no quadro organizacional das duas instituições. A expectativa é que mais de mil profissionais sejam promovidos e que haja a abertura de novas vagas para o ingresso nas corporações.

Recomendado para você

Passagem do S41 Humaitá próximo à Terceira Ponte, no canal da Baía de Vitória, no fim da manhã desta sexta-feira (16) atraiu olhares e chamou a atenção por onde passou (e ficou); fomos atrás de respostas

Missão, treinamento? Descobrimos o que um submarino da Marinha faz em Vitória

Governo do Estado anunciou, na quinta-feira (15), que vai criar novos batalhões das duas instituições, o que deve levar a mudanças na estrutura organizacional

PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

Ao todo, 71 pontos estão próprios para banho, enquanto 10 trechos apresentam água imprópria e quatro áreas permanecem interditadas; confira a lista completa

Veja as praias próprias e impróprias para curtir o fim de semana na Grande Vitória

Levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros e compartilhado com A Gazeta, nesta sexta-feira (16), estima que 133 profissionais sejam promovidos para os seguintes quadros:

  • Coronel - 1
  • Tenente-coronel - 3
  • Major - 3
  • Capitão - 4
  • 1º tenente - 4
  • Subtenente - 4
  • 1º sargento - 44
  • Cabo - 70
00:00 / 01:48
PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

No Corpo de Bombeiros, serão criadas três unidades operacionais, que são o 7º Batalhão (Vila Velha), 8º Batalhão (Serra) e o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), além do posto de subcomandante.

A Polícia Militar, por sua vez, ainda está fazendo o levantamento detalhado do quantitativo de promoções por cargos, mas, conforme informou o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, serão 666 novas vagas e 1.088 promoções de oficiais (tenente, capitão, major até coronel) e praças (soldado, cabo, sargento e subtenente).

A reforma contempla a transformação da 2ª Companhia Independente (Afonso Cláudio), da 9ª Companhia Independente (Marataizes) e 11ª Companhia Independente (Viana) em Batalhão. Também haverá a criação de novas Companhias Independentes em Castelo e Santa Maria de Jetibá. Ainda ocorrerão a instalação de uma companhia do 12º Batalhão em Sooretama e a reestruturação da Companhia de Operações Táticas Motorizadas do Batalhão de Missões Especiais (BME).

A expectativa é que o projeto com todas as alterações seja enviado pelo Executivo estadual à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) até fevereiro.

Leia mais

Imagem - Entenda a briga entre delegado e comando da Polícia Civil do ES

Entenda a briga entre delegado e comando da Polícia Civil do ES

Imagem - TCES suspende licitação para auditoria de folha em São Gabriel da Palha

TCES suspende licitação para auditoria de folha em São Gabriel da Palha

Imagem - Governo do ES volta atrás e Cais das Artes não será inaugurado dia 24

Governo do ES volta atrás e Cais das Artes não será inaugurado dia 24

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais