PM e Bombeiros vão abrir mais de 600 vagas e dar promoções a mil militares no ES

Governo do Estado anunciou, na quinta-feira (15), que vai criar novos batalhões das duas instituições, o que deve levar a mudanças na estrutura organizacional

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:50

Reforma prevê a criação de novos batalhões da Polícia Militar Crédito: PM-ES/Divulgação

A reforma administrativa anunciada pelo governo do Espírito Santo, na quinta-feira (15), para a implantação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai mexer no quadro organizacional das duas instituições. A expectativa é que mais de mil profissionais sejam promovidos e que haja a abertura de novas vagas para o ingresso nas corporações.

Levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros e compartilhado com A Gazeta, nesta sexta-feira (16), estima que 133 profissionais sejam promovidos para os seguintes quadros:

Coronel - 1

- 1 Tenente-coronel - 3

- 3 Major - 3

- 3 Capitão - 4

- 4 1º tenente - 4

Subtenente - 4

- 4 1º sargento - 44

- 44 Cabo - 70

No Corpo de Bombeiros, serão criadas três unidades operacionais, que são o 7º Batalhão (Vila Velha), 8º Batalhão (Serra) e o Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), além do posto de subcomandante.

A Polícia Militar, por sua vez, ainda está fazendo o levantamento detalhado do quantitativo de promoções por cargos, mas, conforme informou o comandante-geral da corporação, Douglas Caus, serão 666 novas vagas e 1.088 promoções de oficiais (tenente, capitão, major até coronel) e praças (soldado, cabo, sargento e subtenente).

A reforma contempla a transformação da 2ª Companhia Independente (Afonso Cláudio), da 9ª Companhia Independente (Marataizes) e 11ª Companhia Independente (Viana) em Batalhão. Também haverá a criação de novas Companhias Independentes em Castelo e Santa Maria de Jetibá. Ainda ocorrerão a instalação de uma companhia do 12º Batalhão em Sooretama e a reestruturação da Companhia de Operações Táticas Motorizadas do Batalhão de Missões Especiais (BME).

A expectativa é que o projeto com todas as alterações seja enviado pelo Executivo estadual à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) até fevereiro.

