Prefeituras do ES divulgam calendário do IPTU 2026 com descontos de até 10%

Municípios oferecem benefícios para quem pagar o imposto em cota única e, em alguns casos, possibilitam o parcelamento em até 10 vezes

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:28

Em Vitória, a prefeitura oferece desconto de até 8% no IPTU caso o contribuinte pague em cota única Crédito: Fernando Madeira

O ano começou e diversas prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Os municípios oferecem desconto de até 10% para quem optar pelo pagamento em cota única, ou seja, do valor integral do imposto. Mas quem prefere dividir, há cidades que permitem o parcelamento em até 10 vezes. Confira abaixo as regras.

Cariacica

Quem optar por pagar em cota única no dia 10 de abril garante 10% de desconto. O boleto estará disponível no site da prefeitura ou no Centro Administrativo a partir do dia 2 de fevereiro. Há opção também do parcelamento em até oito vezes, com vencimentos mensais de abril a novembro:

1ª - 10 de abril

2ª - 10 de maio

3ª - 10 de junho

4ª - 10 de julho

5ª - 10 de agosto

6ª - 10 de setembro

7ª - 10 de outubro

8ª - 10 de novembro

Linhares

No maior município do Norte capixaba, o IPTU pode ser pago em duas modalidades: cota única com 10% de desconto e vencimento no dia 9 de junho de 2026, ou parcelado em seis vezes, com as seguintes datas de pagamento:

1ª - 9 de junho

2ª - 9 de julho

3ª - 10 de agosto

4ª - 9 de setembro

5ª - 9 de outubro

6ª - 9 de novembro

Viana

O município também oferece desconto de 10% para pagamento em cota única até o dia 10 de abril. Há ainda a opção de pagamento à vista no dia 11 de maio, com desconto de 5%. O tributo também pode ser parcelado em seis vezes, sem desconto:

1ª - 10 de abril

2ª - 10 de maio

3ª - 10 de junho

4ª - 10 de julho

5ª - 10 de agosto

6ª - 10 de setembro

Serra

Neste ano, o pagamento do imposto pode ser feito em cota única, com desconto de 10% e vencimento em 15 de maio de 2026, ou de forma parcelada em até seis vezes, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria da Fazenda.

1ª - 15 de maio

2ª - 15 de junho

3ª - 15 de julho

4ª - 15 de agosto

5ª - 15 de setembro

6ª - 15 de outubro

Vitória

Na Capital, o IPTU pode ser pago em cota única, com desconto de 8%. Para valores de até R$ 100,00, o imposto é parcelado em cinco cotas. Acima desse valor, o pagamento pode ser feito em até 10 vezes.

1ª - 23 de março

2ª - 23 de abril

3ª - 22 de maio

4ª - 23 de junho

5ª - 23 de julho

6ª - 21 de agosto

7ª - 23 de setembro

8ª - 23 de outubro

9ª - 23 de novembro

10ª - 21 de dezembro

Vila Velha

O pagamento do IPTU 2026 em cota única vence no dia 10 de abril, com desconto de 8% para quem optar pelo pagamento à vista. Já os contribuintes que escolherem o parcelamento poderão dividir o valor em seis vezes, sem desconto, conforme o cronograma abaixo:

1ª - 10 de abril

2ª - 10 de maio

3ª - 10 de junho

4ª - 10 de julho

5ª - 10 de agosto

6ª - 10 de setembro

