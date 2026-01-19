Prefeituras do ES divulgam calendário do IPTU 2026 com descontos de até 10%

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:28
O ano começou e diversas prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Os municípios oferecem desconto de até 10% para quem optar pelo pagamento em cota única, ou seja, do valor integral do imposto. Mas quem prefere dividir, há cidades que permitem o parcelamento em até 10 vezes. Confira abaixo as regras.
Quem optar por pagar em cota única no dia 10 de abril garante 10% de desconto. O boleto estará disponível no site da prefeitura ou no Centro Administrativo a partir do dia 2 de fevereiro. Há opção também do parcelamento em até oito vezes, com vencimentos mensais de abril a novembro:
No maior município do Norte capixaba, o IPTU pode ser pago em duas modalidades: cota única com 10% de desconto e vencimento no dia 9 de junho de 2026, ou parcelado em seis vezes, com as seguintes datas de pagamento:
O município também oferece desconto de 10% para pagamento em cota única até o dia 10 de abril. Os moradores também têm a opção de pagar, em conta única, no dia 11 de maio, com desconto de 5%. O tributo também pode ser pago em 6 parcelas sem desconto:
O município também oferece desconto de 10% para pagamento em cota única até o dia 10 de abril. Há ainda a opção de pagamento à vista no dia 11 de maio, com desconto de 5%. O tributo também pode ser parcelado em seis vezes, sem desconto:
Neste ano, o pagamento do imposto pode ser feito em cota única, com desconto de 10% e vencimento em 15 de maio de 2026, ou de forma parcelada em até seis vezes, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria da Fazenda.
Na Capital, o IPTU pode ser pago em cota única, com desconto de 8%. Para valores de até R$ 100,00, o imposto é parcelado em cinco cotas. Acima desse valor, o pagamento pode ser feito em até 10 vezes.
O pagamento do IPTU 2026 em cota única vence no dia 10 de abril, com desconto de 8% para quem optar pelo pagamento à vista. Já os contribuintes que escolherem o parcelamento poderão dividir o valor em seis vezes, sem desconto, conforme o cronograma abaixo:
