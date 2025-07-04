Percarbonato ou bicarbonato de sódio? Saiba as diferenças entre os compostos químicos!

Nesta edição de “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael explica quais as diferenças entre dois compostos químicos de nomes parecidos: percarbonato e bicarbonato de sódio. Utilizados na culinária, na limpeza e até na área da saúde, os dois possuem composições distintas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 04-07-25.mp3
DICAS DA LUCY:
O percarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio são compostos químicos com propriedades distintas e aplicações diversas. Aqui estão as principais diferenças e orientações sobre quando e onde usar cada um:
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)
- Também conhecido como: Bicarbonato, bicarbonato de sódio, ou fermento em pó.
- Propriedades:
- É um pó branco, solúvel em água.
- Atua como um agente alcalinizante.
- Tem propriedades levedantes, ajudando no crescimento de massas.
- Usos:
- Culinária: Usado como fermento em receitas de pães, bolos e biscoitos.
- Limpeza: Eficaz na remoção de odores, limpeza de superfícies e desentupimento de ralos.
- Saúde: Usado como antiácido para aliviar azia e indigestão.
Percarbonato de Sódio (2Na2CO3·3H2O2)
- Também conhecido como: Percarbonato, peróxido de sódio.
- Propriedades:
- É um sal de sódio do ácido percarbonato e libera peróxido de hidrogênio em contato com a água.
- Possui propriedades branqueadoras e desinfetantes.
- Usos:
- Limpeza: Utilizado como um agente de branqueamento em detergentes para roupas e limpeza de superfícies.
- Desinfecção: Eficaz na eliminação de bactérias e fungos, sendo utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.
- Ambiente: Considerado uma alternativa mais ecológica em comparação a outros branqueadores químicos.
Resumo das Diferenças
- Composição: O bicarbonato de sódio é um sal simples, enquanto o percarbonato de sódio contém peróxido de hidrogênio.
- Propriedades: O bicarbonato é um agente levedante, enquanto o percarbonato é utilizado principalmente por suas propriedades de branqueamento e desinfecção.
- Usos: O bicarbonato é mais comum na culinária e em aplicações de saúde, enquanto o percarbonato é frequentemente utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.
Conclusão
- Use bicarbonato de sódio em receitas culinárias, para desodorizar e como antiácido.
- Use percarbonato de sódio para limpeza, desinfecção e branqueamento de roupas.