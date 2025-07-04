Percarbonato ou bicarbonato de sódio? Saiba as diferenças entre os compostos químicos!

Bicarbonato de sódio Crédito: Luis Echeverri Urrea/Shutterstock

Nesta edição de “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael explica quais as diferenças entre dois compostos químicos de nomes parecidos: percarbonato e bicarbonato de sódio. Utilizados na culinária, na limpeza e até na área da saúde, os dois possuem composições distintas. Ouça a conversa completa!

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DICAS DA LUCY:

O percarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio são compostos químicos com propriedades distintas e aplicações diversas. Aqui estão as principais diferenças e orientações sobre quando e onde usar cada um:

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)

- Também conhecido como: Bicarbonato, bicarbonato de sódio, ou fermento em pó.

- Propriedades:

- É um pó branco, solúvel em água.

- Atua como um agente alcalinizante.

- Tem propriedades levedantes, ajudando no crescimento de massas.

- Usos:

- Culinária: Usado como fermento em receitas de pães, bolos e biscoitos.

- Limpeza: Eficaz na remoção de odores, limpeza de superfícies e desentupimento de ralos.

- Saúde: Usado como antiácido para aliviar azia e indigestão.

Percarbonato de Sódio (2Na2CO3·3H2O2)

- Também conhecido como: Percarbonato, peróxido de sódio.

- Propriedades:

- É um sal de sódio do ácido percarbonato e libera peróxido de hidrogênio em contato com a água.

- Possui propriedades branqueadoras e desinfetantes.

- Usos:

- Limpeza: Utilizado como um agente de branqueamento em detergentes para roupas e limpeza de superfícies.

- Desinfecção: Eficaz na eliminação de bactérias e fungos, sendo utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.

- Ambiente: Considerado uma alternativa mais ecológica em comparação a outros branqueadores químicos.

Resumo das Diferenças

- Composição: O bicarbonato de sódio é um sal simples, enquanto o percarbonato de sódio contém peróxido de hidrogênio.

- Propriedades: O bicarbonato é um agente levedante, enquanto o percarbonato é utilizado principalmente por suas propriedades de branqueamento e desinfecção.

- Usos: O bicarbonato é mais comum na culinária e em aplicações de saúde, enquanto o percarbonato é frequentemente utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.

Conclusão

- Use bicarbonato de sódio em receitas culinárias, para desodorizar e como antiácido.