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CBN na sua Casa

Percarbonato ou bicarbonato de sódio? Saiba as diferenças entre os compostos químicos!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 12:15

Publicado em 

04 jul 2025 às 12:15
Bicarbonato de sódio
Bicarbonato de sódio Crédito: Luis Echeverri Urrea/Shutterstock
Nesta edição de “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael explica quais as diferenças entre dois compostos químicos de nomes parecidos: percarbonato e bicarbonato de sódio. Utilizados na culinária, na limpeza e até na área da saúde, os dois possuem composições distintas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 04-07-25.mp3
DICAS DA LUCY:
O percarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio são compostos químicos com propriedades distintas e aplicações diversas. Aqui estão as principais diferenças e orientações sobre quando e onde usar cada um:
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)
- Também conhecido como: Bicarbonato, bicarbonato de sódio, ou fermento em pó.
- Propriedades:
- É um pó branco, solúvel em água.
- Atua como um agente alcalinizante.
- Tem propriedades levedantes, ajudando no crescimento de massas.
- Usos:
- Culinária: Usado como fermento em receitas de pães, bolos e biscoitos.
- Limpeza: Eficaz na remoção de odores, limpeza de superfícies e desentupimento de ralos.
- Saúde: Usado como antiácido para aliviar azia e indigestão.
Percarbonato de Sódio (2Na2CO3·3H2O2)
- Também conhecido como: Percarbonato, peróxido de sódio.
- Propriedades:
- É um sal de sódio do ácido percarbonato e libera peróxido de hidrogênio em contato com a água.
- Possui propriedades branqueadoras e desinfetantes.
- Usos:
- Limpeza: Utilizado como um agente de branqueamento em detergentes para roupas e limpeza de superfícies.
- Desinfecção: Eficaz na eliminação de bactérias e fungos, sendo utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.
- Ambiente: Considerado uma alternativa mais ecológica em comparação a outros branqueadores químicos.
Resumo das Diferenças
- Composição: O bicarbonato de sódio é um sal simples, enquanto o percarbonato de sódio contém peróxido de hidrogênio.
- Propriedades: O bicarbonato é um agente levedante, enquanto o percarbonato é utilizado principalmente por suas propriedades de branqueamento e desinfecção.
- Usos: O bicarbonato é mais comum na culinária e em aplicações de saúde, enquanto o percarbonato é frequentemente utilizado em produtos de limpeza e desinfetantes.
Conclusão
- Use bicarbonato de sódio em receitas culinárias, para desodorizar e como antiácido.
- Use percarbonato de sódio para limpeza, desinfecção e branqueamento de roupas.

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