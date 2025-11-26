Clube A Gazeta
Máquina de lavar ou lava e seca? Veja como escolher o modelo ideal

Máquina de lavar já é um item essencial dentro da casa, mas você sabe como escolher o melhor modelo? O Clube te mostra como fazer uma compra segura

Vitória
Publicado em 26/11/2025 às 17h32
Sabão em pó, amaciante, removedor de manchas… enfim, a “receita” para uma roupa limpa e cheirosa pode variar de casa para casa, mas, independentemente dos itens utilizados, o que garante a qualidade desse processo é a máquina de lavar. Com diferentes modelos disponíveis no mercado, é preciso se atentar a uma série de variáveis antes de adquirir uma. Pensando nisso, preparamos um guia para te ajudar a comprar a máquina ideal para a sua rotina.

Com diferentes modelos disponíveis no mercado, é preciso se atentar a uma série de variáveis antes de adquirir uma. Isso porque, a quantidade de roupas, a frequência de utilização e o espaço disponível podem influenciar na escolha.

Para famílias maiores, por exemplo, um modelo que comporte uma maior quantidade de roupas é sempre o mais indicado. Entretanto, quem mora em apartamento e dispõe de uma metragem reduzida na planta, nem sempre consegue investir em modelos maiores ou conta com um espaço para estender as roupas e por isso, as “lava e seca” são uma boa opção.

Nesses modelos, além dos serviços normais de uma máquina de lavar, o eletrodoméstico inclui as funcionalidades de uma secadora, o que pode ser uma mão na roda nas rotinas mais agitadas.

Seja o modelo tradicional, seja a máquina com secadora, ambas as opções oferecem uma série de vantagens. Tempo economizado, economia de água e energia, processo automatizado e preservação dos tecidos são apenas algumas delas. Mas como saber qual é a mais recomendada para a própria casa.

Como escolher uma máquina de lavar

  1. 01

    Avalie as necessidades

    Os modelos tradicionais de máquina de lavar possuem diferentes tamanhos determinados a partir da quantidade de roupas comportadas em um único ciclo. Vale destacar que o peso do modelo (nove quilos, 11 quilos, 16 quilos) referem-se às roupas secas e não molhadas. Para famílias pequenas ou pessoas solteiras, modelos menores podem servir. Já para famílias maiores ou quem lava roupas com uma boa frequência durante a semana, vale a pena investir em opções mais robustas.

  2. 02

    Observe os hábitos

    O funcionamento da rotina também influencia nesse processo. Até porque mesmo se a família for grande, mas o consumo de roupas ou a frequência de lavagem for menor, modelos com um peso muito elevado podem acabar fazendo pouca diferença. Quem não dispõe de um espaço para a secagem das roupas e, dessa forma, precisa que elas fiquem secas com uma frequência maior, as lava e seca podem ajudar.

Qual a diferença entre uma lava e seca e a máquina de lavar tradicional?

Além do nome autoexplicativo, as diferenças nas funcionalidades de lavagem podem influenciar na escolha dos modelos. Isso porque, as lava e seca, por contarem com uma secadora embutida no eletrodoméstico consomem mais energia do que os modelos tradicionais. Consequentemente, quem prioriza a economia nas contas pode não se sentir tão atraído por essa alternativa.

Por outro lado, a economia de tempo é quase sempre um fator atrativo. Mesmo que a capacidade de lavagem seja, quase sempre, inferior às máquinas tradicionais, a conveniência chama atenção.

Entretanto, independentemente dos modelos, é sempre recomendado ler o manual dos eletrodomésticos e garantir que o funcionamento esteja de acordo com as recomendações das marcas.

Jogo rápido

Vantagens de uma máquina de lavar 

  • Comporta uma quantidade maior de roupas 
  • Geralmente, são mais econômicas tanto para energia quanto para água 
  • São mais acessíveis no custo 

Desvantagens de uma máquina de lavar 

  • Requer um espaço maior 
  • Não contam com a opção de secar as roupas 
  • O processo de secagem é maior 

Vantagens de uma lava e seca 

  • Conveniência e praticidade
  • Dupla função 
  • Ideal para espaços menores

Desvantagens de uma lava e seca

  • Consome uma quantidade maior de energia 
  • Pode exigir que parte da roupa seja retirada para uma boa secagem 
  • Custo inicial maior 

Quais os modelos disponíveis?

Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre as funcionalidades e diferenças entre cada modelo, separamos algumas opções disponíveis em lojas parceiras. Confira:

