Máquina de lavar ou lava e seca? Veja como escolher o modelo ideal

Sabão em pó, amaciante, removedor de manchas… enfim, a “receita” para uma roupa limpa e cheirosa pode variar de casa para casa, mas, independentemente dos itens utilizados, o que garante a qualidade desse processo é a máquina de lavar. Com diferentes modelos disponíveis no mercado, é preciso se atentar a uma série de variáveis antes de adquirir uma. Pensando nisso, preparamos um guia para te ajudar a comprar a máquina ideal para a sua rotina.

Com diferentes modelos disponíveis no mercado, é preciso se atentar a uma série de variáveis antes de adquirir uma. Isso porque, a quantidade de roupas, a frequência de utilização e o espaço disponível podem influenciar na escolha.

Para famílias maiores, por exemplo, um modelo que comporte uma maior quantidade de roupas é sempre o mais indicado. Entretanto, quem mora em apartamento e dispõe de uma metragem reduzida na planta, nem sempre consegue investir em modelos maiores ou conta com um espaço para estender as roupas e por isso, as “lava e seca” são uma boa opção.

Nesses modelos, além dos serviços normais de uma máquina de lavar, o eletrodoméstico inclui as funcionalidades de uma secadora, o que pode ser uma mão na roda nas rotinas mais agitadas.

Seja o modelo tradicional, seja a máquina com secadora, ambas as opções oferecem uma série de vantagens. Tempo economizado, economia de água e energia, processo automatizado e preservação dos tecidos são apenas algumas delas. Mas como saber qual é a mais recomendada para a própria casa.

Como escolher uma máquina de lavar

01 Avalie as necessidades Os modelos tradicionais de máquina de lavar possuem diferentes tamanhos determinados a partir da quantidade de roupas comportadas em um único ciclo. Vale destacar que o peso do modelo (nove quilos, 11 quilos, 16 quilos) referem-se às roupas secas e não molhadas. Para famílias pequenas ou pessoas solteiras, modelos menores podem servir. Já para famílias maiores ou quem lava roupas com uma boa frequência durante a semana, vale a pena investir em opções mais robustas. 02 Observe os hábitos O funcionamento da rotina também influencia nesse processo. Até porque mesmo se a família for grande, mas o consumo de roupas ou a frequência de lavagem for menor, modelos com um peso muito elevado podem acabar fazendo pouca diferença. Quem não dispõe de um espaço para a secagem das roupas e, dessa forma, precisa que elas fiquem secas com uma frequência maior, as lava e seca podem ajudar.

Qual a diferença entre uma lava e seca e a máquina de lavar tradicional?

Além do nome autoexplicativo, as diferenças nas funcionalidades de lavagem podem influenciar na escolha dos modelos. Isso porque, as lava e seca, por contarem com uma secadora embutida no eletrodoméstico consomem mais energia do que os modelos tradicionais. Consequentemente, quem prioriza a economia nas contas pode não se sentir tão atraído por essa alternativa.

Por outro lado, a economia de tempo é quase sempre um fator atrativo. Mesmo que a capacidade de lavagem seja, quase sempre, inferior às máquinas tradicionais, a conveniência chama atenção.

Entretanto, independentemente dos modelos, é sempre recomendado ler o manual dos eletrodomésticos e garantir que o funcionamento esteja de acordo com as recomendações das marcas.

Jogo rápido

Como escolher entre uma máquina de lavar e uma lava e seca. Crédito: Shutterstock

Vantagens de uma máquina de lavar

Comporta uma quantidade maior de roupas

Geralmente, são mais econômicas tanto para energia quanto para água

São mais acessíveis no custo

Desvantagens de uma máquina de lavar

Requer um espaço maior

Não contam com a opção de secar as roupas

O processo de secagem é maior

Vantagens de uma lava e seca

Conveniência e praticidade

Dupla função

Ideal para espaços menores

Desvantagens de uma lava e seca

Consome uma quantidade maior de energia

Pode exigir que parte da roupa seja retirada para uma boa secagem

Custo inicial maior

Quais os modelos disponíveis?

Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre as funcionalidades e diferenças entre cada modelo, separamos algumas opções disponíveis em lojas parceiras. Confira:

