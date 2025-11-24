Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Ex-vice-prefeito do ES é réu em processo por agressão e ameaça à esposa

Caso aconteceu em Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo, após a festa agropecuária da cidade; casal se separou após os fatos

Vitória
Publicado em 24/11/2025 às 17h52
Justiça
Crédito: Camilly Napoleão com Adobre Firefly

Valdir Ramos Mattusoch,  ex-vice-prefeito de Boa Esperança, se tornou réu em ação penal por acusações de agressão a esposa no último mês de setembro. À polícia ela relatou ter recebido um golpe no rosto e que houve tentativa de enforcamento.

Em sua denúncia, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Boa Esperança, apontou que houve crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar, e que foi aplicada a Lei Maria da Penha.

”A denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário, e segue agora o regular andamento da ação penal", informou, em nota o MP.

O caso ocorreu logo após a realização de uma feira agropecuária na cidade. O relato feito por ela aos policiais militares é de que, durante o evento se sentiu cansada e quis retornar para casa. Como o marido queria permanecer no local, um parente a levou até sua residência.

Revoltado com a situação, ao retornar, Valdir teria iniciado uma discussão que evoluiu para as agressões físicas e ameaças. Quando chegaram à casa, os policiais militares encontraram a vítima  com as marcas no rosto.

Valdir foi preso em flagrante e solto posteriormente. Na decisão que concedeu medida protetiva é relatado que a “prisão em flagrante traz indícios fortes de violência familiar praticada pelo autuado (Valdir)”.

O nome da mulher não está sendo divulgado por ser vítima de agressão e ameaça. 

Defesa nega os crimes

A advogada Natália Zanotti Zampirollo faz a defesa do ex-vice-prefeito e informou que o casal se separou. Relata que ele nega as agressões e ameaças contra a ex-esposa, assinalando que mantiveram um relacionamento de mais de trinta anos sem histórico de violência.

Acrescenta que ambos estavam na feira agropecuária da cidade acompanhados de familiares e que não houve qualquer discussão. A ex-esposa decidiu ir embora mais cedo com o neto.

“Ao retornar para casa, ele foi recebido pela ex-companheira com socos e chutes, sendo que durante os atos impulsivos da ex-companheira, ambos acabaram caindo da cama sobre um criado-mudo, o que teria causado escoriações em ambas as partes”, informa a advogada.

Por intermédio da advogada, Valdir, 68 anos, afirma ter tido uma vida pública e reputação respeitadas, sem antecedentes criminais. “Ele foi vereador por quatro mandatos, presidente da Câmara em dois períodos, vice-prefeito e prefeito interino. Ele sustenta que as acusações não condizem com sua trajetória e nega qualquer ato de violência”.

Segundo Natalia, o depoimento da vítima é suficiente para a abertura de um processo e para a concessão de medidas de urgência. “Estamos trabalhando para provar a índole e inocência do acusado”, finaliza.

Atualização

24 de novembro de 2025 às 18:20

O texto foi atualizado com informações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Mulher denunciada por induzir suicídio enfrenta júri popular no ES
As cidades do ES com casos e vítimas de crimes ligados a racismo
Advogado 'mensageiro' de preso vira réu em caso de triplo assassinato no ES
Tribunal decide se abre mais investigações contra juiz que é réu no ES
Traficante é o elo de PMs e PCs em crimes de tráfico e agiotagem no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Lei Maria da Penha Boa Esperança Agressão

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.