As cidades do ES com casos e vítimas de crimes ligados a racismo

No Espírito Santo existem 326 processos de crimes de racismo e injúria racial pendentes de julgamento. Apenas este ano, 122 novos casos foram registrados até esta quarta-feira (19), dos quais 95 ainda aguardam uma decisão.



As mulheres são as principais vítimas. O nome delas figura em 56,4% das ações.



O mapeamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que os casos estão distribuídos por 50 cidades. Confira:





Afonso Cláudio - 4

4 Água Doce do Norte - 1

1 Águia Branca - 1

1 Alegre - 4

4 Alto Rio Novo - 2

2 Anchieta - 6

6 Aracruz - 10

10 Baixo Guandu - 2

2 Barra de São Francisco - 3

3 Cachoeiro de Itapemirim - 31

31 Cariacica - 22

22 Castelo - 6

6 Colatina - 9

9 Conceição do Castelo - 4

4 Domingos Martins - 5

5 Fundão - 1

1 Guaçuí - 7

7 Guarapari - 16

16 Ibatiba - 4

4 Itaguaçu - 1

1 Itapemirim - 2

2 Itarana - 2

2 Iúna - 1

1 Jaguaré - 3

3 João Neiva - 1

1 Linhares - 14

14 Mantenópolis - 4

4 Marataízes - 5

5 Mimoso do Sul - 5

5 Montanha - 3

3 Mucurici - 1

1 Muniz Freire - 4

4 Muqui - 2

2 Nova Venécia - 6

6 Pancas - 2

2 Pinheiros - 1

1 Piúma - 5

5 Presidente Kennedy - 1

1 Rio Novo do Sul - 1

1 Santa Maria de Jetibá - 5

5 Santa Teresa - 1

1 São Gabriel da Palha - 7

7 São José do Calçado - 2

2 São Mateus - 19

19 Serra - 20

20 Vargem Alta - 3

3 Venda Nova do Imigrante - 7

7 Viana - 4

4 Vila Velha - 21

21 Vitória - 35