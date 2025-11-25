Clube A Gazeta
10 produtos para comprar com desconto na Black Friday da Vivara

Confira a lista de produtos, de pulseiras a colares, que valem a pena ficar de olho e comprar com desconto durante a Black Friday da joalheria

Vitória
Publicado em 25/11/2025 às 17h14
Saiba quais os produtos que mais valem a pena ficar de olho nesta Black da Vivara. Crédito: Blog | Vivara

Black Friday da Vivara é, sem dúvida, um dos momentos mais esperados do ano para quem ama joias, relógios e acessórios. A campanha costuma se estender até o final de novembro, mas as melhores ofertas e o estoque mais completo esgotam rápido! Confira a seleção do Clube com as melhores peças e economize nas suas compras com descontos exclusivos.

É a chance de ouro para garantir aquela peça de desejo, seja para comprar para si ou para adiantar os presentes de fim de ano, com descontos que chegam a 50%.

Mas, com tantas opções, por onde começar? Para te ajudar a ir direto ao ponto e aproveitar os melhores descontos, preparamos um guia com 10 categorias de produtos que historicamente entram nas promoções e que você deve monitorar de perto.

Life by Vivara

A linha Life é o grande destaque da Black Friday, com descontos que costumam ser os mais agressivos da loja.

Pulseiras life

Fique de olho nas pulseiras base, que costumam ter um preço excelente, as de couro colorido são um charme à parte.

Pulseira Life Infinito em Prata 925

Pulseira Life Infinito em Prata 925

Pulseira Life Coração Prata 925 c/ Banho de Ouro Amarelo 18k

Pulseira Life Coração Prata 925 c/ Banho de Ouro Amarelo 18k

Pulseira Life Coração em Prata 925

Pulseira Life Coração em Prata 925

Charms e separadores life

Os charms temáticos (viagem, família, hobbies) e os separadores (essenciais para organizar a pulseira) são os itens com maior volume de desconto.

Pingente Life Wishes Family Is My Treasure

Pingente Life Wishes Family Is My Treasure

Separador Life Teen Coroa em Prata 925

Separador Life Teen Coroa em Prata 925

Separador Life Origens N.Sra. Aparecida em Prata 925

Separador Life Origens N.Sra. Aparecida em Prata 925

Joias em ouro e diamantes

As joias em ouro 18k são o investimento de longo prazo. Na Black Friday, os descontos são a oportunidade de ouro para adquirir peças clássicas.

Brincos

O clássico atemporal! O brinco ponto de luz é o discreto indispensável, e as argolas (lisas ou cravejadas) são perfeitas para o dia a dia ou para um look mais ousado. Invista sem medo.

Brinco Life Aurora Prata Cristal

Brinco Life Aurora Prata Cristal

Brinco Argola Life Ocean Prata 925 c/ Pedras Rosas e Incolores

Brinco Argola Life Ocean Prata 925 c/ Pedras Rosas e Incolores

Brinco Inside em Prata 925 com Topázios Incolores

Brinco Inside em Prata 925 com Topázios Incolores

Anéis solitários e meia-aliança

Se o seu plano é noivar ou simplesmente se presentear com um anel sofisticado, os solitários e as meias-alianças são peças-chave que valem o investimento na Black Friday.

Anel Life Glam III Prata Cravejado Incolor

Anel Life Glam III Prata Cravejado Incolor

Anel Life Aparador em Prata 925 com Pedras Incolores

Anel Life Aparador em Prata 925 com Pedras Incolores

Anel Solitário Life em Prata 925 com Pedra Incolor 4,25mm

Anel Solitário Life em Prata 925 com Pedra Incolor 4,25mm

Relógios

A Vivara trabalha com marcas próprias e licenciadas. Os relógios são um dos itens com maior percentual de desconto.

Relógios femininos

Os relógios são, historicamente, os itens com o maior percentual de desconto (chegando a 50% OFF). Os modelos com pulseira de couro são clássicos, e os de metal dão um toque moderno. É a melhor compra de luxo da Black Friday.

Relógio Tommy Hilfiger Feminino Aço Prateado 1782654

Relógio Tommy Hilfiger Feminino Aço Prateado 1782654

Relógio Life Splash Feminino Aço Prateado

Relógio Life Splash Feminino Aço Prateado

Relógio Tommy Hilfiger Feminino Couro Azul 1782764

Relógio Tommy Hilfiger Feminino Couro Azul 1782764

Relógios masculinos

Um presente de alto valor! Fique de olho nos modelos robustos, como os cronógrafos e os de pulseira de aço, que são atemporais e têm um desconto que faz a diferença no preço final.

Relógio Tommy Hilfiger Masculino Couro Marrom 1791888

Relógio Tommy Hilfiger Masculino Couro Marrom 1791888

Relógio Lacoste Boston Masculino Couro Preto

Relógio Lacoste Boston Masculino Couro Preto

Relógio Lacoste Crocorigin Masculino em Aço Prateado

Relógio Lacoste Crocorigin Masculino em Aço Prateado

Acessórios e presentes

Itens menores que são ótimos para atingir o valor de frete grátis ou para presentes de amigo secreto.

Colares e pingentes

Para quem ama um toque de cor ou um símbolo especial, os colares com pingentes de prata e pedras naturais (que são sazonais) costumam ter preços muito atrativos.

Colar Life Aurora em Prata 925 com Pedras Coloridas

Colar Life Aurora em Prata 925 com Pedras Coloridas

Colar Dream em Prata 925 com Rodolita, Ametista Roxa e Topázios Incolores

Colar Dream em Prata 925 com Rodolita, Ametista Roxa e Topázios Incolores

Colar Ivy em Prata 925 com Ágata Verde

Colar Ivy em Prata 925 com Ágata Verde

Acessórios de couro

Presentes úteis e elegantes! As carteiras e porta-cartões em couro são itens menores que entram na promoção e são perfeitos para o amigo secreto ou para completar o look executivo.

Carteira Feminina Vivara Couro Preto

Carteira Feminina Vivara Couro Preto

Carteira Masculina Couro Chumbo

Carteira Masculina Couro Chumbo

Carteira Masculina Couro Marrom

Carteira Masculina Couro Marrom

Canetas

Um luxo discreto que vale a pena. As canetas esferográficas Vivara são itens que frequentemente chegam a 50% de desconto e são ótimas para quem busca um presente sofisticado.

Caneta Esferográfica Vivara Azul Marinho

Caneta Esferográfica Vivara Azul Marinho

Caneta Hugo Boss Metal/cromado/pintura Metálica Brilhante Laranja

Caneta Hugo Boss Metal/cromado/pintura Metálica Brilhante Laranja

Caneta Esferográfica Vivara Preta e Prata

Caneta Esferográfica Vivara Preta e Prata

Joias infantis

Para as mamães e madrinhas! Peças delicadas, como brincos de primeiro furo e pulseiras para bebês, também são incluídas nas ofertas, sendo uma ótima oportunidade para presentes de batizado.

Brinco Baby Estrela em Ouro Rosé 18k

Brinco Baby Estrela em Ouro Rosé 18k

Brinco Baby Coração em Ouro Amarelo 18k

Brinco Baby Coração em Ouro Amarelo 18k

Brinco Baby Cachorro em Ouro Amarelo 18k

Brinco Baby Cachorro em Ouro Amarelo 18k

Dicas de ouro para a Black Friday

  1. 01

    Faça uma lista do que deseja comprar:

    Isso te auxilia a definir suas prioridades e manter o foco. É interessante incluir também opções alternativas dos produtos, caso esgotem.

  2. 02

    Opte por sites confiáveis:

    Se atente e pesquise se o site que quer comprar é confiável antes de realizar o pagamento. Para saber isso, busque por comentários na internet, Reclame Aqui e se está ativo há mais tempo ou não.

  3. 03

    Seja um assinante do Clube A Gazeta:

    A plataforma oferece descontos exclusivos em grandes marcas que incluem desde a própria Vivara até O Boticário e Casas Bahia.

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

