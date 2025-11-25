10 produtos para comprar com desconto na Black Friday da Vivara

A Black Friday da Vivara é, sem dúvida, um dos momentos mais esperados do ano para quem ama joias, relógios e acessórios. A campanha costuma se estender até o final de novembro, mas as melhores ofertas e o estoque mais completo esgotam rápido! Confira a seleção do Clube com as melhores peças e economize nas suas compras com descontos exclusivos.
É a chance de ouro para garantir aquela peça de desejo, seja para comprar para si ou para adiantar os presentes de fim de ano, com descontos que chegam a 50%.
Mas, com tantas opções, por onde começar? Para te ajudar a ir direto ao ponto e aproveitar os melhores descontos, preparamos um guia com 10 categorias de produtos que historicamente entram nas promoções e que você deve monitorar de perto.
Life by Vivara
A linha Life é o grande destaque da Black Friday, com descontos que costumam ser os mais agressivos da loja.
Pulseiras life
Fique de olho nas pulseiras base, que costumam ter um preço excelente, as de couro colorido são um charme à parte.
Charms e separadores life
Os charms temáticos (viagem, família, hobbies) e os separadores (essenciais para organizar a pulseira) são os itens com maior volume de desconto.
Joias em ouro e diamantes
As joias em ouro 18k são o investimento de longo prazo. Na Black Friday, os descontos são a oportunidade de ouro para adquirir peças clássicas.
Brincos
O clássico atemporal! O brinco ponto de luz é o discreto indispensável, e as argolas (lisas ou cravejadas) são perfeitas para o dia a dia ou para um look mais ousado. Invista sem medo.
Anéis solitários e meia-aliança
Se o seu plano é noivar ou simplesmente se presentear com um anel sofisticado, os solitários e as meias-alianças são peças-chave que valem o investimento na Black Friday.
Relógios
A Vivara trabalha com marcas próprias e licenciadas. Os relógios são um dos itens com maior percentual de desconto.
Relógios femininos
Os relógios são, historicamente, os itens com o maior percentual de desconto (chegando a 50% OFF). Os modelos com pulseira de couro são clássicos, e os de metal dão um toque moderno. É a melhor compra de luxo da Black Friday.
Relógios masculinos
Um presente de alto valor! Fique de olho nos modelos robustos, como os cronógrafos e os de pulseira de aço, que são atemporais e têm um desconto que faz a diferença no preço final.
Acessórios e presentes
Itens menores que são ótimos para atingir o valor de frete grátis ou para presentes de amigo secreto.
Colares e pingentes
Para quem ama um toque de cor ou um símbolo especial, os colares com pingentes de prata e pedras naturais (que são sazonais) costumam ter preços muito atrativos.
Acessórios de couro
Presentes úteis e elegantes! As carteiras e porta-cartões em couro são itens menores que entram na promoção e são perfeitos para o amigo secreto ou para completar o look executivo.
Canetas
Um luxo discreto que vale a pena. As canetas esferográficas Vivara são itens que frequentemente chegam a 50% de desconto e são ótimas para quem busca um presente sofisticado.
Joias infantis
Para as mamães e madrinhas! Peças delicadas, como brincos de primeiro furo e pulseiras para bebês, também são incluídas nas ofertas, sendo uma ótima oportunidade para presentes de batizado.
Dicas de ouro para a Black Friday
-
01
Faça uma lista do que deseja comprar:
Isso te auxilia a definir suas prioridades e manter o foco. É interessante incluir também opções alternativas dos produtos, caso esgotem.
-
02
Opte por sites confiáveis:
Se atente e pesquise se o site que quer comprar é confiável antes de realizar o pagamento. Para saber isso, busque por comentários na internet, Reclame Aqui e se está ativo há mais tempo ou não.
-
03
Seja um assinante do Clube A Gazeta:
A plataforma oferece descontos exclusivos em grandes marcas que incluem desde a própria Vivara até O Boticário e Casas Bahia.
