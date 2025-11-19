Black Friday: os melhores protetores solares para comprar em promoção

O uso diário do protetor solar é fundamental para a saúde da pele. Ele atua como a principal defesa contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV) do sol, que inclui os raios UVA e UVB. A prevenção do câncer de pele é o benefício mais importante. O uso regular do protetor solar, especialmente com FPS 15 ou superior, demonstrou reduzir significativamente o risco de desenvolver carcinoma espinocelular (em cerca de 40%) e o risco de melanoma (o tipo mais agressivo) em até 50%.

Os raios UV estão presentes mesmo em dias nublados ou de chuva e podem atravessar janelas. Por isso, o uso do protetor solar deve ser um passo essencial da sua rotina de cuidados com a pele, todos os dias do ano. Para manter a eficácia, o protetor solar deve ser reaplicado a cada duas ou três horas, ou após transpirar ou molhar o corpo. Confira a nossa seleção.