Black Friday: os melhores protetores solares para comprar em promoção

O uso diário do protetor solar é fundamental para a saúde da pele. Ele atua como a principal defesa contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV) do sol, que inclui os raios UVA e UVB.
A prevenção do câncer de pele é o benefício mais importante. O uso regular do protetor solar, especialmente com FPS 15 ou superior, demonstrou reduzir significativamente o risco de desenvolver carcinoma espinocelular (em cerca de 40%) e o risco de melanoma (o tipo mais agressivo) em até 50%.
Os raios UV estão presentes mesmo em dias nublados ou de chuva e podem atravessar janelas. Por isso, o uso do protetor solar deve ser um passo essencial da sua rotina de cuidados com a pele, todos os dias do ano. Para manter a eficácia, o protetor solar deve ser reaplicado a cada duas ou três horas, ou após transpirar ou molhar o corpo. Confira a nossa seleção.
- Actine Protetor Solar FPS 60, da Darrow. É ideal para pele oleosa ou com acne. Sua fórmula inovadora se destaca pelo toque seco e absorção imediata, garantindo 10 horas de proteção antioleosidade. Possui ação antioxidante, que ajuda a proteger a pele contra os radicais livres e o envelhecimento precoce. Preço: de R$ 59,99 por R$ 49,99. (COMPRE NA AMAZON)
- Fusion Water Magic Color FPS 50, da Isdin. Além de proteger a pele, também proporciona cobertura de maquiagem com textura ultraleve, de rápida absorção e à base de água, sendo ideal no controle da oleosidade. Preço: de R$ 88,50 por R$ 76,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Minesol Oil Control FPS 70, Neostrata. Possui textura gel-creme para pele oleosa. Promove proteção solar UVA/UVB diária de longa duração, com controle e redução da oleosidade excessiva da pele graças à sua fórmula oil-free. Além disso, conta com ação antioxidante, redutor de tinhas e toque seco. Preço: de R$ 71,49 por R$ 59,00. (COMPRE NA AMAZON)
- Anthelios Airlicium FPS 80, de La Roche-Posay. Possui uma textura fluida, ultra leve, de rápida absorção, não pesa, não escorre, não craquela e não deixa uma aparência pegajosa. Além disso, confere alta proteção solar e contra pigmentação causada pela luz visível. Preço: de R$ 79.90 por R$ 65,15. (COMPRE NA AMAZON)
- Protetor Solar Toque Seco FPS 50, da Sallve. Acabamento matte, reduz o brilho excessivo sem ressecar. Ele controla a oleosidade ao longo do dia e disfarça a aparência de poros. Sua ação antioxidante previne os sinais do tempo e sua ação antiglicante preserva o Colágeno da pele. Preço: de R$ 54,19 por R$ 38,39. (COMPRE NA AMAZON)
- Sun Fresh Derm Care FPS 70, de Neutrogena. Protetor solar para peles mistas e oleosas. Possui textura ultraleve é rapidamente absorvida, garantindo o controle de oleosidade por 12 horas. A exclusiva tecnologia Helioplex XP oferece muito alta proteção ampla e eficaz contra os raios UVA, UVB e ajuda a proteger contra a luz visível. Preço: de R$ 45,49 por R$ 42,51 (COMPRE NA AMAZON)
- Solar Expertise The Invisible FPS 60, de L'oreal Paris. Sua fórmula leve e aquosa, enriquecida com Ácido Hialurônico, previne rugas, linhas de expressão e marcas solares, enquanto a exclusiva tecnologia Netlock garante uma proteção reforçada contra os raios UVB, UVA e UVA longo. Com tripla resistência à água, suor e umidade, ele protege sua pele durante todo o dia, deixando-a protegida, hidratada e com um toque aveludado. Preço: de R$ 58,90 por R$ 51,20 (COMPRE NA AMAZON)
- Photoderm XDefense SPF 50+, de Bioderma. Sua fórmula antioxidante reduz significativamente os danos celulares, ajudando a prevenir o fotoenvelhecimento. A textura ultraleve e com cor garante um acabamento invisível, sem resíduos brancos, e controla a oleosidade da pele. Preço: de R$ 115,90 por R$ 89,90 (COMPRE NA AMAZON)
*Preços consultados em 17/11/2025
