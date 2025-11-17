Home
Chico Salgado, o personal das famosas, dá dicas para sair do sedentarismo

O personal trainer Chico Salgado é conhecido por seu método de treinamento que mistura funcional, artes marciais e uma boa dose de motivação

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:35

Chico Salgado
Chico Salgado é conhecido por treinos que sejam dinâmicos, variados e nunca repetitivos, Crédito: Guilherme Sillva

A atividade física é fundamental para a manutenção e melhoria da saúde física e mental, sendo um pilar essencial para uma vida mais longa e de melhor qualidade. E o personal trainer Chico Salgado é um defensor da prática de atividades físicas diariamente. Ele é um dos nomes mais requisitados, famoso treinar nomes como Angélica, Bruna Marquezine, Grazi Massafera e Sabrina Sato, e por seu método de treinamento que mistura funcional, artes marciais (ele é faixa preta em jiu-jítsu) e uma boa dose de motivação.

O SE CUIDA encontrou Chico Salgado em São Paulo, durante a apresentação de um estudo que revelou mudanças no comportamento entre os brasileiros das classes A e B. O resultado mostra que apenas 7% praticam atividade física com foco em estética ou controle de peso. A pesquisa foi desenvolvida pela Apsen em parceria com o Instituto Locomotiva. 

A maioria (93%) se exercita movida por outros fatores, como bem-estar (27%), melhora da saúde geral (36%) e para se preparar para o envelhecimento (12%). Nomeada “Adequa Brasil: reflexões da atividade física em nosso país”, a pesquisa entrevistou 600 pessoas – homens e mulheres de 18 a 50+ anos, das classes A e B, em todas as regiões do país. Os dados revelam uma tendência de redefinição da relação com o corpo, em que o foco migra da estética para uma visão integral de saúde e propósito.

Outro destaque é o consumo de vitaminas e suplementos alimentares entre os praticantes das classes A e B: 60% afirmam consumir sempre, 34% de vez em quando e metade começou a usar para aumentar energia e disposição. Além disso, 80% dão preferência a produtos naturais e 87% gostariam de ver mais opções fitoterápicas — dado que reforça a busca por soluções com ingredientes menos artificiais.

Conhecido por treinos que sejam dinâmicos, variados e nunca repetitivos, usando a luta como um estímulo poderoso para o corpo todo, ele defende que a atividade física deve ser prazerosa e adaptável à rotina das pessoas. Confira a entrevista!

Mais da metade da população adulta tem pressão alta e o Brasil tem milhões de diabéticos. É uma série de doenças relacionadas ao sedentarismo e a obesidade muito alta. Nosso corpo funciona melhor quando é movimentado?

Sem dúvida nenhuma. Sou um grande defensor do movimento e da atividade física. Acho que a gente precisa botar essa população, todos os sedentários, para se mexer. Sinto que a gente está vivendo essa era tecnológica, que é muito boa em vários aspectos, e muito ruim para outros. A gente tem uma geração que não faz nada, sedentária, que pede comida em casa, não vai nem no cinema, ao supermercado, não faz nada. Precisamos nos movimentar, queimar calorias e incentivar essa mudança de comportamento. Isso é o mais importante". 

Qual que é a parte mais difícil de perder peso?

Para quem não possui o hábito de atividade física, o ponto mais desafiador é iniciar. Muitas vezes, esse começo é problemático porque as pessoas não fazem a transição correta. Elas se submetem a uma aula para a qual, frequentemente, não estão aptas. Ou elas se machucam, ou têm essa dor tardia, e depois começam a sentir dor e não voltam mais. O mais importante é tentar buscar uma modalidade prazerosa e começar de forma progressiva. Aos poucos a pessoa vai aumentando a quantidade de dias, carga e a intensidade, eu acho que isso que é importante. 

Que treino você considera obrigatório?

Não existe treino obrigatório. O que existe, a meu ver, são escolhas obrigatórias. Podemos nos exercitar em um lugar perto de casa e fazer opções conscientes, como evitar usar o carro para percorrer apenas três quarteirões. Precisamos fazer escolhas mais assertivas em nosso dia a dia, o que, consequentemente, trará uma melhora muito rápida na saúde.

A obesidade a obesidade infantil também chama atenção hoje no Brasil. É preciso ficar alerta?

É preciso ficar muito alerta, pois os pais são o principal exemplo para os filhos. Vemos muitos pais reclamando: 'Meu filho não larga o telefone', ou 'Meu filho só come mal'. No entanto, a criança está vendo os pais fazendo exatamente isso: o adulto está se alimentando mal e não se exercita. Meu próprio filho faz atividade física — o surfe, que ele gosta, e o judô, que não aprecia tanto. Mas, neste caso, não há negociação, é um compromisso. Ele fará a atividade até os 15 anos, e depois conversaremos sobre o futuro.

Qual o segredo das suas alunas famosas?

O segredo é que consegui implementar o hábito da atividade física nelas, e sinto que praticam mesmo quando eu não estou presente. Quando estão de férias, muitas alunas me ligam perguntando: 'Chico, estou neste local, em um hotel que tem academia. Qual treino devo fazer?'. Fico imensamente feliz e orgulhoso, pois percebo que a atividade física se tornou indispensável para elas. Isso é algo muito gratificante para mim.

E que pilares são esses da luta que você leva para vida?

Os pilares da luta são: resiliência, autoconfiança, autocontrole e ficar bem sobre pressão. Porque na vida a gente vai ficar muito com pressão no trabalho, na escola, no estudo e tem que se manter calmo. Isso que a luta me deu.

* O jornalista viajou a convite da farmacêutica Apsen

