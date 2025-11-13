Economia

Eletrônicos puxam intenção de consumo dos capixabas no fim de ano

Indicador reforça expectativas positivas para o comércio no Espírito Santo, com impulso da Black Friday e do Natal

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:39

Comércio de rua na Avenida Central, em Laranjeiras Crédito: Ricardo Medeiros

As famílias capixabas estão confiantes na economia, com sinais positivos para as compras de fim de ano. O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo manteve-se estável, com leve alta de 0,1% em relação a setembro, ficando acima da média nacional. O resultado é ainda mais marcante entre as famílias de menor renda.

O indicador avançou 0,1% em relação a setembro e alcançou 104,6 pontos, enquanto a média nacional está em 101,2 pontos. As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do ICF disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O dado reforça as expectativas positivas do comércio para as vendas de fim de ano, impulsionadas pela Black Friday e pelo Natal.

Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o consumo no Estado tem se recuperado gradualmente.

“As famílias capixabas demonstram maior segurança financeira e confiança nas compras. A melhora entre os grupos de menor renda é um sinal positivo, especialmente com a chegada das datas mais importantes para o comércio”, destaca.

A análise mostra que o avanço foi mais expressivo entre as famílias com renda de até 10 salários mínimos (R$ 15.180), que registraram a maior elevação na intenção de consumo.

Com a melhora da confiança, a expectativa é de um fim de ano estável, porém com tendência de crescimento. O desempenho do comércio dependerá da capacidade das famílias de manter o equilíbrio entre renda, crédito e planejamento financeiro, fatores que continuam sustentando a recuperação gradual do varejo no Espírito Santo.

Fatores de destaque

Entre os componentes do índice, o “Momento para duráveis” registrou crescimento de 2,9% em relação a setembro. O número indica que mais consumidores consideram o período favorável para a compra de bens de maior valor, como eletrodomésticos e eletrônicos, um movimento típico das festas de fim de ano.

Outro destaque foi o indicador de “Perspectiva de consumo”, que subiu 1,14% entre as famílias de menor renda, alcançando 120,7 pontos. O resultado sinaliza que esse grupo pretende ampliar o consumo no último trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, o que tende a impulsionar o varejo capixaba.

“O Espírito Santo se mantém em um patamar de satisfação no consumo, com percepção positiva em relação ao emprego atual. Ainda há cautela, mas o ambiente é mais favorável para o comércio nos próximos meses”, avalia Spalenza.

Panorama nacional

Enquanto o Espírito Santo mantém estabilidade e tendência de recuperação, o cenário nacional é de leve retração. No país, o ICF registrou queda de 0,5% em outubro, atingindo 101 pontos no índice ajustado sazonalmente, o terceiro mês consecutivo de recuo.

O movimento reflete a cautela dos consumidores, influenciada pelo endividamento e pela taxa Selic ainda elevada. Apesar disso, o indicador nacional segue acima da linha de satisfação (100 pontos), sugerindo que a intenção de consumo continua em terreno positivo, embora com ritmo mais lento.

*Este conteúdo foi produzido por João Pimassoni, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.

