Fábrica de refrigerantes do ES lança em dezembro nova marca de cerveja

Pouco mais de um ano depois de comprar a Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, o Grupo Coroa, empresa capixaba que produz refrigerantes, água mineral e energético, prepara-se para lançar a primeira cerveja puro malte que vai levar o nome da empresa fundada na década de 1930, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
A previsão do grupo é lançar em dezembro a Coroa Beer, uma cerveja pilsen puro malte produzida na fábrica da Teresense. A bebida foi criada por dois mestres cervejeiros renomados, Roberto Rudnytskyj e Welton Gadelha, e promete apresentar uma receita única, com sabor marcante, de acordo com informações da empresa. A previsão é vender a bebida nas tradicionais garrafas de 600 ml.
Para o sócio-proprietário do Grupo Coroa, Ademar Bragatto, o novo produto representa a realização de um sonho antigo. “A entrada no mercado cervejeiro sempre foi um desejo nosso. A Coroa já é sinônimo de tradição e sabor entre os capixabas, e agora queremos expandir essa experiência com uma cerveja que represente a essência do nosso grupo. Como um grande apreciador de cerveja, acompanho de perto todas as etapas do desenvolvimento do novo produto.”
Para Bragatto, a aposta no mercado cervejeiro reflete a visão estratégica do grupo em acompanhar as preferências do consumidor no Espírito Santo, que tem demonstrado, cada vez mais, um gosto exigente e sofisticado quando o assunto é cerveja.
“A Coroa Beer representa uma leitura sensível do que o nosso povo valoriza: qualidade, identidade e sabor. Acreditamos que o Espírito Santo merece uma cerveja feita com o mesmo carinho e compromisso É mais do que um novo produto. É uma celebração à cultura e ao estilo de vida capixaba”, completa Ademar.
