Fábrica de refrigerantes do ES compra cervejaria e planeja expansão

Cervejaria Teresense fabrica cinco rótulos diferentes da bebida Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O Grupo Coroa, empresa capixaba que produz refrigerantes, água mineral e energético, fez investimento para colocar mais uma bebida na sua lista de produtos. A empresa sediada em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo, anunciou a compra da cervejaria Teresense, localizada em Santa Teresa , na mesma região.

Com a aquisição, o Grupo Coroa já planeja expandir toda a área da cervejaria com a compra de terrenos vizinhos, visando dar mais conforto e possibilitar novas experiências cervejeiras para seus visitantes. A empresa também pretende lançar, até setembro, dois novos estilos de cerveja no mercado, além de ampliar a capacidade de produção de todos os atuais cinco rótulos da fábrica recém-adquirida em Santa Teresa.

De acordo com a empresa, essa expansão significa a geração de novos empregos diretos e indiretos, mas ainda não há estimativa do número de vagas a serem abertas. E, dentro dos investimentos previstos para 2024 pelo grupo, estão incluídos ainda novos centros de distribuição e fábricas.

Segundo a empresa, a expansão representa a realização de um antigo sonho das famílias proprietárias da Coroa, os Kautsky e os Bragatto.

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Juntamente com a reformulação da estrutura fabril, o grupo traz o mestre cervejeiro Roberto Rudnytskyj, com experiência de mais de 40 anos no meio cervejeiro r passagens por grandes grupos. Também participam da produção a mestre cervejeira e sommelière de cerveja Luana Hoffmann, que já atua no processo de produção da cerveja Teresense, desde a seleção dos ingredientes até a criação das receitas e o controle da qualidade final, e permanecerá no projeto.

“Sempre tivemos uma paixão pela boa cerveja artesanal e agora, com a Cervejaria Teresense como parte do Grupo Coroa, podemos levar o melhor de Santa Teresa para mais consumidores de cervejas artesanais. Estamos empolgados em unir nossa tradição e excelência com a qualidade e o estilo único das cervejas Teresense”, afirma Ademar Bragatto, sócio proprietário do Grupo Coroa.

Um dos objetivos da empresa é investir na cervejaria para transformar o local em ponto turístico da região. O espaço é concebido para famílias, amigos e amantes de cerveja artesanal. Conta com música ao vivo nos fins de semana, área kids e um cardápio que valoriza iguarias regionais e ingredientes compartilhados com a cervejaria.