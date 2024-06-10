MedSênior investe R$ 10 milhões e abre mais uma unidade fora do ES

Além do Espírito Santo e de São Paulo, a operadora capixaba também está presente nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e ainda no Distrito Federal.
A nova unidade de Campinas – que começa a funcionar em 17 de junho – será a sexta da operadora no Estado de São Paulo, somando-se às já existentes na capital paulista, localizadas na Avenida Paulista, no Tatuapé, em Santana, no Sumarezinho e na Avenida Brasil.
Com a abertura da unidade de Campinas, a MedSênior atinge um total de 37 unidades próprias. Segundo a empresa, esse movimento faz parte de um plano estratégico para 2024, que visa não apenas expandir a rede de atendimento, mas também fortalecer a presença da operadora nas regiões onde já atua.
“Trabalhamos com o propósito de oferecer condições favoráveis ao bem envelhecer e, assim, garantimos a satisfação do cliente e a sustentabilidade do negócio. A nova unidade está alinhada a esse compromisso”, ressalta o presidente da MedSênior, Maely Coelho.
Nova unidade
No novo espaço, a operadora contará com uma unidade administrativa e uma ambulatorial, que funcionará de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, com atendimentos de medicina preventiva e consultas nas especialidades de clínica médica, geriatria e medicina de família. E o espaço contará ainda com serviços de enfermagem, incluindo curativos e aplicação de medicamentos.
Segundo Priscila Valentim, vice-presidente de Operações da MedSênior, a estrutura também foi planejada para permitir futuras expansões, incluindo serviços de oftalmologia e oficinas de saúde, que serão implementados em um segundo momento.
“A chegada em Campinas é um marco importante para a consolidação da MedSênior no Estado de São Paulo. A estrutura está preparada para receber novas especialidades e nossos programas com foco na saúde e no bem-estar dos nossos beneficiários”, reforça Priscila.