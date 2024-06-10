MedSênior investe R$ 10 milhões e abre mais uma unidade fora do ES

Nova unidade do MedSênior em Campinas, no interior de São Paulo Crédito: Divulgação

Ampliando sua atuação pelo país, a operadora de saúde capixaba MedSênior abre neste mês de junho sua 37ª unidade e a primeira de Campinas, no interior de São Paulo . O investimento é de R$ 10 milhões.

Além do Espírito Santo e de São Paulo, a operadora capixaba também está presente nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e ainda no Distrito Federal.

A nova unidade de Campinas – que começa a funcionar em 17 de junho – será a sexta da operadora no Estado de São Paulo, somando-se às já existentes na capital paulista, localizadas na Avenida Paulista, no Tatuapé, em Santana, no Sumarezinho e na Avenida Brasil.

Com a abertura da unidade de Campinas, a MedSênior atinge um total de 37 unidades próprias. Segundo a empresa, esse movimento faz parte de um plano estratégico para 2024, que visa não apenas expandir a rede de atendimento, mas também fortalecer a presença da operadora nas regiões onde já atua.

“Trabalhamos com o propósito de oferecer condições favoráveis ao bem envelhecer e, assim, garantimos a satisfação do cliente e a sustentabilidade do negócio. A nova unidade está alinhada a esse compromisso”, ressalta o presidente da MedSênior, Maely Coelho.

Nova unidade

No novo espaço, a operadora contará com uma unidade administrativa e uma ambulatorial, que funcionará de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, com atendimentos de medicina preventiva e consultas nas especialidades de clínica médica, geriatria e medicina de família. E o espaço contará ainda com serviços de enfermagem, incluindo curativos e aplicação de medicamentos.

Segundo Priscila Valentim, vice-presidente de Operações da MedSênior, a estrutura também foi planejada para permitir futuras expansões, incluindo serviços de oftalmologia e oficinas de saúde, que serão implementados em um segundo momento.