ES vai receber 27,3 mil toneladas de arroz importado pelo governo federal

Governo federal vai importar 263,3 mil toneladas de arroz para abastecer o país Crédito: Reprodução

Das 263,3 mil toneladas de arroz que serão importados pelo governo federal para garantir o abastecimento do grão no país, um total de 27,3 mil toneladas será destinado para o Espírito Santo, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão que realizou o leilão nesta quinta-feira (6). A previsão da União era comprar até 300 mil toneladas do alimento.

As 27,3 mil toneladas que o Espírito Santo vai receber serão disponibilizadas aos consumidores em um prazo de 45 a 60 dias e a distribuição será feita pela Conab para pequenos varejos, de forma direta, e para grandes atacarejos e redes de supermercados em forma de leilões.

Documentos disponibilizados pela Conab apontam que, do arroz destinado ao Espírito Santo, 12 mil toneladas vão para Cachoeiro de Itapemirim e 15,3 mil toneladas para Colatina . O valor total da operação destinado ao Estado ficou em R$ 136 milhões. As regiões metropolitanas previstas no edital foram definidas pela Conab com base em indicadores de insegurança alimentar.

“Essa compra não vai servir para a formação de estoque porque nosso objetivo é que esse produto, uma vez internalizado, seja rapidamente disponibilizado para os consumidores. Aqui a questão de abastecimento e de preço já está colocada e o que nós queremos é que esse produto chegue o mais rápido possível à mesa do povo brasileiro”, explicou o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto.

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Definição de preço

Arroz importado será vendido em embalagem com identificação do governo federal Crédito: Reprodução

O governo pretende vender o arroz em embalagem específica a R$ 4 o quilo, de forma que o preço final não ultrapasse R$ 20 pelo pacote de 5 quilos. E produto também vai ter uma embalagem específica, com identificação do governo federal.

A estratégia do leilão foi adotada para reduzir o preço do arroz, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado gaúcho é responsável por 70% da produção nacional do grão.

A importação de arroz deverá estabilizar os preços no mercado interno, que tiveram uma alta média de 14%, chegando em alguns lugares a 100%, após as inundações no Rio Grande do Sul. A produção local foi atingida tanto na lavoura quanto em armazéns, além de ter a distribuição afetada por questões logísticas no Estado.

O leilão chegou a ser barrado pela Justiça Federal em Porto Alegre (RS). O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Fernando Quadros da Silva, entretanto, acatou pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e liberou a realização do pregão.

Como o objetivo de comprar 300 mil toneladas não foi atingido, o governo vai realizar um novo leilão em 13 de junho para adquirir mais 36 mil toneladas de arroz importado.