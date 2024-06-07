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Leilão

ES vai receber 27,3 mil toneladas de arroz importado pelo governo federal

Produto será destinado a pequenos varejistas e supermercados; preço máximo será de R$ 20 o pacote de 5 quilos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 jun 2024 às 09:12

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:12

Governo reduz tarifa de importação de arroz
Governo federal vai importar 263,3 mil toneladas de arroz para abastecer o país Crédito: Reprodução
Das 263,3 mil toneladas de arroz que serão importados pelo governo federal para garantir o abastecimento do grão no país, um total de 27,3 mil toneladas será destinado para o Espírito Santo, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão que realizou o leilão nesta quinta-feira (6). A previsão da União era comprar até 300 mil toneladas do alimento.
As 27,3 mil toneladas que o Espírito Santo vai receber serão disponibilizadas aos consumidores em um prazo de 45 a 60 dias e a distribuição será feita pela Conab para pequenos varejos, de forma direta, e para grandes atacarejos e redes de supermercados em forma de leilões.
Documentos disponibilizados pela Conab apontam que, do arroz destinado ao Espírito Santo, 12 mil toneladas vão para Cachoeiro de Itapemirim e 15,3 mil toneladas para Colatina. O valor total da operação destinado ao Estado ficou em R$ 136 milhões. As regiões metropolitanas previstas no edital foram definidas pela Conab com base em indicadores de insegurança alimentar.
“Essa compra não vai servir para a formação de estoque porque nosso objetivo é que esse produto, uma vez internalizado, seja rapidamente disponibilizado para os consumidores. Aqui a questão de abastecimento e de preço já está colocada e o que nós queremos é que esse produto chegue o mais rápido possível à mesa do povo brasileiro”, explicou o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto.
ES vai receber 27,3 mil toneladas de arroz importado pelo governo federal

Definição de preço

Embalagem de arroz que será importado pelo governo federal
Arroz importado será vendido em embalagem com identificação do governo federal Crédito: Reprodução
O governo pretende vender o arroz em embalagem específica a R$ 4 o quilo, de forma que o preço final não ultrapasse R$ 20 pelo pacote de 5 quilos. E produto também vai ter uma embalagem específica, com identificação do governo federal. 
A estratégia do leilão foi adotada para reduzir o preço do arroz, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado gaúcho é responsável por 70% da produção nacional do grão.
A importação de arroz deverá estabilizar os preços no mercado interno, que tiveram uma alta média de 14%, chegando em alguns lugares a 100%, após as inundações no Rio Grande do Sul. A produção local foi atingida tanto na lavoura quanto em armazéns, além de ter a distribuição afetada por questões logísticas no Estado.
O leilão chegou a ser barrado pela Justiça Federal em Porto Alegre (RS). O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Fernando Quadros da Silva, entretanto, acatou pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e liberou a realização do pregão.
Como o objetivo de comprar 300 mil toneladas não foi atingido, o governo vai realizar um novo leilão em 13 de junho para adquirir mais 36 mil toneladas de arroz importado. 
Com informações da Agência Brasil

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