13° salário junto com Black Friday: como não cair em armadilha com dinheiro extra

Olho nas dicas

13º salário junto com Black Friday: como não cair em armadilha com dinheiro extra

Próxima sexta-feira (28) é a data oficial da Black Friday e o limite para pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:06

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga no mesmo dia da Black Friday Crédito: Arte: Geraldo Neto

O fim deste mês terá emoção para compras e pagamentos, com a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário coincidindo com a Black Friday, ambos no dia 28 de novembro.

Funcionários sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), servidores públicos, além de aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vão terminar esta semana com dinheiro extra na conta. Ao mesmo tempo, a semana é especial para quem está de olho nas compras de fim de ano. Isso porque a próxima sexta-feira (28) é a data-limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores. No mesmo dia, também acontece a Black Friday, com as lojas prometendo uma série de ofertas aos consumidores.



Diante dessa coincidência, o estímulo ao consumo tende a se fortalecer, com trabalhadores utilizando o valor extra recebido para fazer compras aproveitando os valores promocionais. Vaner Corrêa, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), resume o período em três palavras: planejamento, pesquisa e moderação.

A coincidência das datas é ótima para o comércio, mas, para o consumidor, o ideal é saber quanto pode gastar, guardar uma parte e evitar armadilhas Vaner Corrêa Economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES).

Do ponto de vista macroeconômico, a combinação de Black Friday com pagamento do 13º representa uma injeção significativa de dinheiro na economia, ajudando a movimentar indústria, comércio e serviços.

Mas, no âmbito familiar, Vaner alerta que o equilíbrio é essencial: “Para quem está com o orçamento ajustado, gastar é bom, porque movimenta a economia. Mas quem corre risco de se apertar no começo do ano precisa ser prudente.”

Embora haja riscos, o economista afirma que a coincidência também pode ser positiva para quem se planeja. “Usar o dinheiro de forma inteligente significa aproveitar descontos reais em produtos que você já precisava comprar, sem comprometer o orçamento. Se o comércio fizer promoções honestas e você tiver dinheiro em caixa, pode realizar boas compras."

Utilize a calculadora abaixo para simular quanto vai receber em cada parcela do 13º salário.

Quem recebe o 13º salário?

Oficialmente, o 13º salário é um benefício instituído pela Lei 4.090 de 1962, que determina que todos os trabalhadores com carteira assinada tenham direito a um salário extra no fim do ano. Quem trabalhou menos de 12 meses na empresa receberá o valor proporcional ao tempo de serviço, contando os meses que tenham ao menos 15 dias trabalhados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta