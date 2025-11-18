Home
Inteligência de Dados da Rede Gazeta mapeia hábitos e intenções de compra dos capixabas na Black Friday

Já antecipando a Black Friday, o setor de Inteligência de Dados da Rede Gazeta veiculou uma pesquisa para entender como o capixaba planeja aproveitar os descontos. Segundo o levantamento, 60% dos consumidores pretendem comprar durante a data.

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:40

Entre os produtos mais desejados estão eletrodomésticos, roupas e eletrônicos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os dados obtidos pela pesquisa de mercado são disponibilizados no site de Negócios da Rede Gazeta, e revelam diversos fatores, como: pretensão de compra, desconto ideal, produtos desejados, estratégia de pesquisa, forma de pagamento e outros.

A coleta de respostas foi feita entre os dias 22 e 29 de outubro, com 400 respondentes sendo 60% do público feminino e 40% masculino, com faixa etária predominante entre 35 e 40 anos.

Entre os produtos mais desejados estão: eletrodomésticos, roupas e eletrônicos, e 41% dos entrevistados planejam gastar acima de R$ 1.000. O cartão de crédito (67%) e o Pix (54%) são as formas de pagamento preferidas.

“A pesquisa é fundamental porque reforça uma premissa básica: a decisão de compra da Black Friday é tomada muito antes de novembro. Nosso objetivo foi claro: antecipar e descobrir o que o consumidor capixaba já colocou na mente e no carrinho para 2025, permitindo-nos decifrar este público de forma estratégica”, destaca Inayara Soares, Analista de Pesquisa de mercado.

Pesquisa e confiança guiam o consumo

Mais de 80% dos capixabas pesquisam e comparam preços antes de comprar, priorizando lojas conhecidas e confiáveis. A internet é o meio que os respondentes mais confiam para obter informações sobre promoções (40%), seguido pela TV aberta (33%) e redes sociais (18%).

Além desta pesquisa, a equipe de Inteligência de Dados produz durante o ano e nas principais datas comemorativas, outras pesquisas focadas no mercado do Espírito Santo. Com os dados obtidos são realizadas análises sobre as tendências, interesses, hábitos de consumo e comportamento dos capixabas.

A coordenadora de Audiência e Pesquisa, Tatianna Salles, destaca que o Portal de Pesquisa de Mercado é a materialização do conhecimento da equipe, refletindo o olhar estratégico e o empenho contínuo do nosso time de Inteligência de Dados. “Transformamos a necessidade de dados hiperlocais em uma ferramenta indispensável. O nosso objetivo é que esta pesquisa seja a evidência incontestável para cada decisão de investimento e marketing no Espírito Santo, fortalecendo a atuação de nossos parceiros no mercado”, completa. Clique aqui e confira todas as pesquisas disponíveis.

