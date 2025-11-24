Home
Black Friday: fraudes em ofertas geradas por IA ameaçam compras

Levantamento do Reclame Aqui aponta que 76% dos consumidores chegam à data promocional inseguros e com medo de serem enganados por ofertas falsas

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:25

Fachada de lojas na Avenida Paulista com ofertas da Black Friday
Pesquisa mostra que 63% dos brasileiros admitem não saber identificar quando oferta é falsa Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A última semana de novembro marca uma data esperada por muitos consumidores: a Black Friday, que ocorrerá na próxima sexta-feira (28). Porém, mesmo com a pesquisa prévia por produtos e a espera pelo momento certo para a compra, o período promocional costuma render uma série de descontentamentos em função de problemas com os pedidos. E agora um novo medo ganha força: as fraudes geradas por inteligência artificial (IA).

Segundo um levantamento do Reclame Aqui, 76% dos consumidores chegam na Black Friday inseguros diante das fraudes 3.0, que são feitas por IA. Conforme o levantamento, 63% dos brasileiros admitem não saber identificar quando uma oferta é falsa e 29% dizem não acreditar nas promoções. Esse sentimento é refletido pelo avanço da ferramenta, que atinge novos níveis de realidade em suas produções.

Ainda de acordo com o estudo, entre agosto e novembro, a indecisão dos consumidores caiu de 76% para 36%, mas com 69% pretendendo fechar a compra se o desconto realmente compensar. O pagamento preferencial segue sendo o parcelamento (55%), enquanto 35% comprarão via Pix. Já 32% afirmam que não vão às compras por falta de orçamento..

A Black Friday está chegando, e A Gazeta separou 5 dicas para você se dar bem no dia 24 de novembro

Principais motivos de insatisfação

Mas não só o temor de fraudes traz insatisfação aos consumidores. Dados do Reclame Aqui, durante a Black Friday de 2024, apontaram que 14,1 mil reclamações foram registradas. Entre os principais motivos de insatisfação, prazo na entrega (17,41%), propaganda enganosa (16,98%), produto não recebido (15,27%) e estorno do valor pago (10,42%) são os mais recorrentes entre consumidores.

Os números superaram o recorde de reclamações no site durante a Black Friday, que havia sido alcançado em 2023. Problemas de finalização da compra também foram alvo do desagrado, motivando 4,19% das demandas cadastradas na plataforma.

