Lojas da Grande Vitória fazem 'esquenta' para a Black Friday

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:16
“Promoção”, “preço baixo”, “o gerente enlouqueceu”. A Black Friday será apenas no dia 28, mas basta passar pelos principais centros comerciais da Grande Vitória para encontrar diversas mensagens de promoções na frente das lojas. É a fase do “esquenta”, com ofertas antecipadas para atrair os clientes.
Lojas de eletrodomésticos, calçados, roupas, celulares e itens de casa já têm estratégia montada que não pensa só no dia oficial da Black Friday, mas em todo o mês de novembro.
Alex MotaVendedor
Alex garante que a preparação não foca apenas no dia 28, mas vem de um estudo e estratégia para chamar a atenção do consumidor durante todo o mês. “Desde o dia 1º até o dia 30, é um tempo de inovação. Pensamos em suprir a necessidade do cliente e em mantê-lo atento às nossas ofertas. E, é claro, na última semana sempre temos algo de especial guardado”, explica.
A reportagem de A Gazeta foi até a Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, na segunda-feira (17), e encontrou preços apresentados como promocionais em produtos vendidos na região. Dentre as opções, os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram os que mais chamaram a atenção. Confira alguns destaques:
É importante ressaltar que os valores podem sofrer mudanças durante o decorrer da semana, dependendo das vendas e da proximidade com o dia oficial da Black Friday, em 28 de novembro.
