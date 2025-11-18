Promoções

Lojas da Grande Vitória fazem 'esquenta' para a Black Friday

Antes mesmo da data promocional do próximo dia 28, comércio já se movimenta com ofertas para atrair o público

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:16

Lojas de Laranjeiras já estão em clima de Black Friday, com diversas promoções Crédito: Carlos Alberto Silva

“Promoção”, “preço baixo”, “o gerente enlouqueceu”. A Black Friday será apenas no dia 28, mas basta passar pelos principais centros comerciais da Grande Vitória para encontrar diversas mensagens de promoções na frente das lojas. É a fase do “esquenta”, com ofertas antecipadas para atrair os clientes.

Lojas de eletrodomésticos, calçados, roupas, celulares e itens de casa já têm estratégia montada que não pensa só no dia oficial da Black Friday, mas em todo o mês de novembro.

A ideia deste mês é todo dia fazer oferta. Sair um pouco do ambiente virtual e trazer os clientes para a loja. Assim, eles podem ver a qualidade do produto Alex Mota Vendedor

Alex garante que a preparação não foca apenas no dia 28, mas vem de um estudo e estratégia para chamar a atenção do consumidor durante todo o mês. “Desde o dia 1º até o dia 30, é um tempo de inovação. Pensamos em suprir a necessidade do cliente e em mantê-lo atento às nossas ofertas. E, é claro, na última semana sempre temos algo de especial guardado”, explica.

Veja alguns produtos em oferta

Comércio capixaba se antecipa e promove "esquenta" para a Black Friday Crédito: Carlos Alberto Silva

A reportagem de A Gazeta foi até a Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, na segunda-feira (17), e encontrou preços apresentados como promocionais em produtos vendidos na região. Dentre as opções, os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram os que mais chamaram a atenção. Confira alguns destaques:

Smart TV AOC 43” Full HD - R$ 1.299,00



- R$ 1.299,00 Iphone 15 128GB - R$ 4.707,78



R$ 4.707,78 Motorola Moto g35 128GB - R$ 943,33



R$ 943,33 Samsung Galaxy A16 128gb - R$ 849,00



R$ 849,00 Geladeira Electro luz Degelo RE31 240L 110v - R$ 1.887,78



R$ 1.887,78 Lavadora de Roupas Brastemp BWK13AB 13KG - R$ 1.893,68



R$ 1.893,68 Notebook ASUS Vivobook Intel Core i5 1334U 8GB Ram 256GB SSD Windows 11 - NJ1738W - R$ 2.999,00



Oferta de aparelhos de TV em loja de Laranjeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

É importante ressaltar que os valores podem sofrer mudanças durante o decorrer da semana, dependendo das vendas e da proximidade com o dia oficial da Black Friday, em 28 de novembro.

