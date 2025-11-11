Como cuidar dos cabelos na transição capilar e evitar o Scab Hair

Entenda o que é o Scab Hair e como evitá-lo. Crédito: Canva

Sabe quando, durante a transição capilar, o cabelo que nasce na raiz parece áspero, sem brilho, com dificuldade de formar cachos e extremamente ressecado, mesmo com todo o seu esforço e hidratação? Essa frustração tem nome: Scab Hair.



Essa condição se deve, principalmente, ao dano acumulado no couro cabeludo por anos de processos químicos agressivos, como alisamentos e relaxamentos. O folículo piloso (a "fábrica" do fio) foi afetado e precisa de tempo para se regenerar. O Scab Hair é, literalmente, a "cicatriz" química que o seu cabelo carrega.

Mas para você entender melhor, iremos abordar o que é o Scab Hair, como ele afeta a transição capilar e, o mais importante, como tratá-lo com foco na saúde do couro cabeludo, para que o seu cabelo natural e saudável possa brilhar.

O que é o Scab Hair?

O termo “Scab Hair” são os fios que nascem durante os primeiros meses da transição capilar, mas que apresentam uma textura e aparência diferentes do cabelo natural saudável.

O Scab Hair carrega as “cicatrizes” de anos de processos químicos intensos, como alisamentos e relaxamentos. Acredita-se que o acúmulo de resíduos químicos e a inflamação crônica do couro cabeludo, causados por esses procedimentos, afetam o folículo piloso, resultando em um fio que nasce com a cutícula mais aberta, sem emoliência (capacidade de deixar os fios macios e leves) e com dificuldade de absorver nutrientes.

Características do Scab Hair

O Scab Hair é facilmente identificado pela textura, que costuma ter fios mais grossos, rígidos e com dificuldade para formar a curvatura natural, pela aparência, que costuma deixar os fios opacos, sem brilho e com aspecto ressecado. E pela condição, que conta com fios de alta porosidade, dificuldade em absorver tratamentos e com tendência a ter muito atrito.

É importante ressaltar que o Scab Hair é uma fase temporária. Isto é, com os cuidados corretos, o cabelo saudável, e com a curvatura definida, crescerá por cima desses fios, que podem ser removidos gradualmente.

Como o Scab Hair afeta a transição capilar?

O Scab Hair é um dos maiores desafios emocionais e práticos da transição capilar. Ele se manifesta na raiz, justamente na área onde o cabelo natural deveria estar nascendo, e pode causar frustração por não apresentar a definição esperada.

A principal causa para o seu aparecimento é o dano acumulado no couro cabeludo, que, após anos de agressão química, precisa de tempo para se regenerar e produzir um fio com a estrutura original intacta.

É fundamental entender que o Scab Hair não é o seu cabelo natural, mas sim um cabelo em transição que precisa de cuidados específicos para se tornar saudável novamente.

Como tratar e evitar o Scab Hair

O tratamento do Scab Hair exige paciência e um foco intenso na saúde do couro cabeludo e na nutrição dos fios. A chave é criar um ambiente propício para que o cabelo saudável cresça.

Cronograma Capilar: Foco em nutrição e umectação

O Cronograma Capilar (hidratação, nutrição e reconstrução) é indispensável. No caso do Scab Hair, o foco deve ser na nutrição e na umectação.

O aconselhável para investir na nutrição intensiva dos fios é usando máscaras ricas em óleos e manteigas vegetais (como karité, coco, rícino) para repor os lipídios perdidos e devolver a emoliência aos fios rígidos. A técnica de umectação com óleos vegetais puros deve ser feita semanalmente, deixando o óleo agir por algumas horas ou durante a noite.

Já para uma hidratação profunda, máscaras ricas em ativos como pantenol, Aloe Vera e Ácido Hialurônico ajudam a combater o ressecamento e a alta porosidade, selando a cutícula do fio (camada externa do cabelo).

Desintoxicação e estímulo do couro cabeludo

O couro cabeludo é a “fábrica” do fio. Para tratar o Scab Hair, é fundamental desintoxicar e estimular

Para isso, prefira shampoos mais hidratantes ou “low poo” para evitar o ressecamento excessivo. Use um esfoliante capilar suave (ou um shampoo de limpeza profunda) a cada 15 dias para remover o acúmulo de resíduos químicos e células mortas que podem estar sufocando o folículo.

Massagear o couro cabeludo durante a lavagem estimula a circulação sanguínea. O uso de tônicos capilares com ativos estimulantes (como jaborandi ou cafeína) pode acelerar o crescimento de fios mais saudáveis.

A importância do Big Chop

"Big chop" é o termo em inglês para "grande corte", que é o corte de cabelo para remover as partes quimicamente processadas, finalizando a transição capilar e deixando apenas o cabelo natural.

Embora o Scab Hair se manifeste na raiz, o Big Chop é um passo crucial. Ao remover o cabelo com química, você elimina a parte mais frágil e porosa, permitindo que o foco total dos tratamentos seja direcionado para o Scab Hair e o cabelo natural que está nascendo.

Evite o calor e o atrito

O calor e o atrito são os maiores inimigos da transição capilar. Evitar o uso de secadores, chapinhas e babyliss é um passo importante para que o processo seja positivo.

Trocar as fronhas de algodão por uma de cetim ou seda reduz o atrito durante o sono, minimizando o frizz e a quebra dos fios, especialmente do Scab Hair, que é mais frágil.

Produtos ideais para evitar o Scab Hair

Entender o Scab Hair é o primeiro passo. O segundo é agir com os produtos certos. Para combater essa condição de alta porosidade e ressecamento extremo, a escolha dos cosméticos é fundamental.

A seguir, apresentamos uma seleção de produtos essenciais que, quando aplicados dentro de um cronograma capilar focado em nutrição e reconstrução, ajudarão a suavizar o Scab Hair e a acelerar o crescimento saudável dos seus fios naturais.

A Gazeta integra o Saiba mais