5 hábitos para melhorar a circulação sanguínea

Descansar com as pernas para cima ajuda a melhorar a circulação sanguínea Crédito: fizkes | Shutterstock

Com uma rotina acelerada e pouco tempo para descanso, é comum terminar o dia com dores nas pernas, inchaço e, por vezes, formigamento. No entanto, é fundamental estar atento a esses sintomas, pois eles também podem ser sinais de problemas na circulação sanguínea.

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), mostram que cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida. Desse total, 45% são mulheres e 30% são homens, com a incidência aumentando conforme a idade.

Segundo a Dra. Carol Mardegan, médica vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a má circulação pode resultar em vários problemas, sendo as varizes um dos mais recorrentes. “As varizes são veias dilatadas e tortuosas que surgem principalmente nas pernas devido à dificuldade do sangue em retornar ao coração. A pressão elevada nas veias, causada por um fluxo sanguíneo inadequado, leva à formação dessas veias visíveis e dolorosas”, explica.

Ainda conforme a especialista, diversos fatores contribuem para o surgimento de doenças venosas, como envelhecimento, alterações hormonais, número de gestações, predisposição genética, maior prevalência entre mulheres e obesidade relacionada ao sedentarismo.

No entanto, adotar alguns hábitos simples pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea. Veja algumas sugestões da Dra. Carol Mardegan!

1. Eleve as pernas regularmente

Reservar alguns minutos no final do dia para elevar as pernas pode ser muito benéfico . Isso ajuda a aliviar o cansaço e facilita o retorno do sangue ao coração. “Elevar as pernas por 5 a 10 minutos é uma prática simples que pode fazer uma grande diferença, especialmente se acompanhada de alongamentos”, sugere a médica.

2. Evite ficar muito tempo na mesma posição

Ficar sentado ou em pé por longos períodos pode prejudicar a circulação. Movimentar as pernas e os pés com frequência é essencial para que o sangue flua corretamente. “Profissões que exigem longas horas na mesma posição precisam ser equilibradas com intervalos para movimentar os membros inferiores”, recomenda.

Caminhadas fazem bem para circulação sanguínea Crédito: Tyler Olson | Shutterstock

3. Incorpore caminhadas no seu dia a dia

A prática regular de atividades físicas , como caminhar, é essencial para uma boa circulação. “Mesmo que seja difícil encontrar tempo para exercícios diários, pequenas caminhadas ao longo do dia podem ajudar a manter o sangue em movimento e a saúde em dia”, aconselha a especialista.

4. Adote uma dieta equilibrada

Manter uma alimentação rica e variada, incluindo frutas, legumes, verduras e grãos integrais, contribui para a saúde das veias. Segundo a médica, não se trata de fazer dietas restritivas, mas de buscar um equilíbrio que ajude a controlar a pressão arterial e a fortalecer as paredes das veias.

5. Priorize visitas regulares ao médico