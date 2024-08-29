Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios do cronograma capilar para os cabelos
Saúde dos fios

Veja os benefícios do cronograma capilar para os cabelos

Alguns tratamentos podem ajudar a melhorar a o aspecto do cabelo e a saúde dos seus fios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 ago 2024 às 11:00

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Cronograma capilar ajuda a manter os cabelos saudáveis e sedosos  Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock
Muito popular atualmente, o cronograma capilar é uma agenda de cuidados que tem o intuito de deixar os cabelos saudáveis, sedosos e fortes. Para identificar o melhor tratamento, é preciso observar as necessidades de cada fio. Nutrição, hidratação e reconstrução oferecem diferentes benefícios e podem ajudar a promover saúde para os diferentes tipos de cabelo.
A seguir, a esteticista Leila Michele explica quais são os primeiros passos para montar o cronograma capilar adequado para o seu tipo de cabelo. Confira!

Para que serve o cronograma capilar?

Segundo a especialista, alguns cuidados básicos favorecem a saúde dos fios, como não dormir com ele molhado, evitar o uso de secador e chapinha no dia a dia e usar protetor térmico, principalmente quando o cabelo ficar exposto ao sol, como na praia.
“Aliado a esses cuidados, temos o cronograma capilar, que são etapas de nutrição, hidratação e reconstrução dos fios. É importante frisar que a primeira etapa devolve nutrientes, a segunda repõe água e a terceira devolve a massa, a proteína e os aminoácidos que são perdidos depois de tratamentos químicos, como descoloração e alisamentos”, explica.
Imagem Edicase Brasil
Antes de escolher o tratamento para o cabelo, é importante identificar as necessidades do fio Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Melhor tratamento para os fios

A escolha do melhor tratamento para os cabelos vai depender da necessidade de cada pessoa. O mais indicado é utilizar duas fases por semana. Contudo, alguns fios podem ficar satisfeitos com apenas uma etapa do tratamento por semana.
“É importante ter produto de cada etapa para fazer em casa e procurar ajuda de um profissional. Além disso, a etapa de nutrição é uma das mais queridas, porque devolve lipídios, deixando o cabelo mais alinhado”, comenta a esteticista. A hidratação repõe água e nutrientes perdidos no dia a dia devido à exposição ao sol, frio, poluição, fontes de calor como babyliss , secador e chapinha.

Necessidades do cabelo

Conforme explica Leila Michele, antes de iniciar qualquer cronograma é essencial que você avalie as necessidades do seu cabelo para não obter o efeito reverso. “É importante entender que as tabelas que informam os dias e horários podem ser perigosas e prejudicar o cabelo por causa do excesso de cuidados. Por isso, cada cabelo deve ser avaliado conforme a sua necessidade”, finaliza.

Veja Também

Veja as etapas da transição capilar e como passar por ela

Cabelos: 4 dicas para usar óleos capilares corretamente

Glitter no shampoo: nova trend do TikTok pode causar queda capilar

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos:
 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links.
 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais.
 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista.
 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Cabelos Queda de Cabelos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados