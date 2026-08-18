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Dicas de limpeza

Você sabe como lavar uma garrafa corretamente? Veja dicas

Saiba como lavar sua garrafa de forma prática e eficiente, podendo reutilizá-la durante a semana sem riscos

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 17:40

Públicado em 

18 ago 2026 às 17:40
Clube A Gazeta

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Descubra algumas formas de limpar sua garrafinha. Fonte: Canva

Seja para levar água para o trabalho, manter uma bebida durante a prática de exercícios ou simplesmente reduzir o uso de garrafas descartáveis, as garrafas reutilizáveis fazem parte da rotina de muitas pessoas. Mas, para que cumpram esse papel com segurança, não basta apenas enxaguá-las rapidamente depois do uso.

Restos de líquidos e umidade podem favorecer o acúmulo de microrganismos, além de deixar odores e sabores desagradáveis no recipiente. Por isso, a limpeza precisa alcançar não apenas o interior da garrafa, mas também a tampa, o bocal e outras peças. Confira como fazer a higienização corretamente.

Lave a garrafa após cada uso

O primeiro cuidado é evitar deixar a garrafa suja por longos períodos. Depois de beber o conteúdo, descarte o que sobrou e lave o recipiente o quanto antes.

Use água e detergente neutro, colocando uma pequena quantidade dentro da garrafa. Feche e agite ou utilize uma escova própria para alcançar o fundo e as paredes internas. Depois, enxágue bem para remover completamente o detergente.

Garrafa Térmica De Água Isolada 950ml De Aço Inox Com Alça

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MODUS Garrafa Térmica De Grande Capacidade Inox Com Canudo 1700ML

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Garrafa Térmica Inox Parede Dupla Matterhorn 591ml Azul Mônaco Contigo

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Stanley Garrafa Térmica Aerolight Transit Black | 591ml

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Garrafa térmica Quick Flip Stanley|710ml

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Secar antes de guardar

Depois da lavagem, deixe a garrafa aberta e virada para baixo em um local ventilado até que esteja completamente seca.

A umidade presa dentro da garrafa cria um ambiente favorável à proliferação de microrganismos e pode contribuir para o aparecimento de mau cheiro, então, evite fechar o recipiente enquanto ainda houver água em seu interior. 

Limpeza profunda

A lavagem diária com água e detergente costuma ser o principal cuidado, mas uma higienização mais profunda pode ser feita periodicamente, especialmente se a garrafa apresentar odor ou resíduos persistentes.

Uma alternativa é colocar água morna com uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio no recipiente e deixar agir por algumas horas. Depois, lave normalmente com detergente e enxágue bem.

É importante verificar as recomendações do fabricante antes de utilizar qualquer produto ou método diferente, principalmente em garrafas com revestimentos, peças de silicone ou materiais mais sensíveis.

Outro objeto de limpeza que pode vir a ser crucial é a escova. Uma escova comprida e estreita é útil para alcançar o fundo de garrafas profundas. Já para tampas, bicos e pequenas peças, escovas menores podem facilitar a limpeza.


Como esponjas muito grandes podem não alcançar todas as áreas internas, é importante que um objeto consiga esfregar as superfícies onde podem permanecer resíduos.

Escova de Silicone para Limpeza de Mamadeira e Garrafa + 2 Escovas para Canudos + Gancho adesivo

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Buba Escova C/ Bico Cinza

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Kit 4 Escovas Para Lavar Louça Garrafa Copo de Vidro Mamadeira Canudo Limpeza Casa Pia (Azul)

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Garrafas usadas para outras bebidas

Garrafas utilizadas para leite, sucos, vitaminas, café ou bebidas açucaradas precisam de uma limpeza cuidadosa logo após o uso. Esses líquidos podem deixar resíduos que facilitam o desenvolvimento de microrganismos e provocam odores.

Nesses casos, evite simplesmente completar a garrafa com água e utilizá-la novamente. Esvazie, desmonte as peças quando possível e faça a lavagem completa.

Momento ideal para trocar a garrafa

A durabilidade depende do material e das orientações do fabricante. No entanto, rachaduras, arranhões profundos, deformações (amassados), manchas persistentes, alterações de cheiro ou peças de vedação danificadas são sinais de que pode ser necessário substituir o recipiente.

Além de dificultarem a limpeza, superfícies danificadas podem acumular resíduos em pequenas fissuras.

Afinal como limpar a garrafa corretamente?

De maneira geral, manter uma garrafa limpa exige mais do que um simples enxágue. Lave o recipiente após cada uso com água e detergente, limpe cuidadosamente a tampa e suas peças, utilize escovas para alcançar áreas difíceis e deixe tudo secar completamente antes de fechar. E para bebidas diferentes da água, a limpeza deve ser ainda mais cuidadosa.

Com esses hábitos, é possível conservar a garrafa por mais tempo e reduzir o acúmulo de resíduos e odores.


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