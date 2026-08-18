Você sabe como lavar uma garrafa corretamente? Veja dicas

Seja para levar água para o trabalho, manter uma bebida durante a prática de exercícios ou simplesmente reduzir o uso de garrafas descartáveis, as garrafas reutilizáveis fazem parte da rotina de muitas pessoas. Mas, para que cumpram esse papel com segurança, não basta apenas enxaguá-las rapidamente depois do uso.





Restos de líquidos e umidade podem favorecer o acúmulo de microrganismos, além de deixar odores e sabores desagradáveis no recipiente. Por isso, a limpeza precisa alcançar não apenas o interior da garrafa, mas também a tampa, o bocal e outras peças. Confira como fazer a higienização corretamente.