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Dicas para a casa

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Descubra o que de melhor o mercado tem oferecido em 2026 e qual a máquina de lavar ideal para a sua necessidade

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 16:50

Públicado em 

16 abr 2026 às 16:50

Colunista

Conheça os modelos de máquina de lavar roupa mais procurados em 2026

Escolher a máquina de lavar roupas ideal para a sua casa ou necessidade requer atenção, afinal, o mercado está cheio de opções e diferentes tipos de tecnologias, que prometem revolucionar a forma como cuidamos das roupas. Mas em 2026, algumas marcas e modelos se destacam por oferecerem o melhor em termos de eficiência, durabilidade e um excelente custo-benefício. Vamos desvendar o que realmente importa na hora de comprar sua próxima lavadora, seja ela para uma casa pequena ou para uma família grande.


Entendendo os tipos 


Antes de mergulharmos nos modelos, é fundamental entender a diferença entre os dois tipos principais de máquinas de lavar: as de abertura superior (Top Load) e as de abertura frontal (Front Load). As Top Load são as mais tradicionais no Brasil, geralmente mais acessíveis e com a vantagem de permitir adicionar roupas durante a lavagem. Elas são ótimas para quem busca praticidade e não quer se curvar para colocar e tirar as roupas. 

Já as Front Load, com abertura na frente, são conhecidas por serem mais eficientes no uso de água e energia, além de lavarem as roupas de forma mais delicada, preservando os tecidos. Muitas delas também oferecem a função de secar, "se transformando" em lava e seca, o que é um super diferencial para quem tem pouco espaço. A escolha entre uma e outra depende muito do espaço disponível, do orçamento e do tipo de cuidado que você busca para suas roupas.


Marcas que se destacam em 2026


Quando o assunto é máquina de lavar, algumas marcas já são sinônimo de qualidade e inovação no mercado brasileiro. A Samsung e a LG lideram o segmento de Front Load, com modelos que contém inteligência artificial, ciclos a vapor para esterilização e remoção de alérgenos, além de designs modernos que se integram perfeitamente à decoração. Elas são ideais para quem busca tecnologia de ponta e está disposto a investir um pouco mais.


Já no universo das Top Load, a Brastemp e a Electrolux continuam sendo referências, oferecendo modelos robustos, com grande capacidade e programas de lavagem pensados para as necessidades do dia a dia do brasileiro, como ciclos tira-manchas e lavagem econômica. A Consul também se destaca por entregar um bom custo-benefício, com máquinas eficientes e fáceis de usar, perfeitas para quem busca uma opção mais em conta sem abrir mão da qualidade.

Lavadora de Roupas Digital Inverter Samsung WW11T Inox 11kg 127V - 110V

Lavadora de Roupas Digital Inverter Samsung WW11T Inox 11kg 127V - 110V

Lavadora de Roupas Samsung WW11T4040BEFAZ com Diamond Drum e Vapor de Higiene Branca - 11kg - 220V

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Lava e Seca LG 12Kg/7Kg Smart VC4 com Inteligência Artificial AI DD™ CV5012PC4 - Inox - 110V

Lava e Seca LG 12Kg/7Kg Smart VC4 com Inteligência Artificial AI DD™ CV5012PC4 - Inox - 110V

Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ (CV9014WC2A) - 220v

Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ (CV9014WC2A) - 220v

Lava e Seca 13kg Samsung WD13FG Smart AI Control Inox - 110V

Lava e Seca 13kg Samsung WD13FG Smart AI Control Inox - 110V

Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB - 110V

Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB - 110V

Lavadora de Roupas Brastemp 15Kg BWF15AB Ciclo Tira Manchas Advanced Ciclo Antibolinhas Smart Sensor Branca - 110V

Lavadora de Roupas Brastemp 15Kg BWF15AB Ciclo Tira Manchas Advanced Ciclo Antibolinhas Smart Sensor Branca - 110V

Máquina de Lavar Brastemp 17Kg 170 Litros BW17LTA - 110V

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Lavadora de Roupas 17kg Electrolux Essential Care com Cesto Inox (LED17) - 110V

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Lavadora de Roupas Electrolux Efficient LEP15 14,5kg com Cesto Inox, Ultra Filter e Tecnologia Jet&Clean - Preta - 110V

Lavadora de Roupas Electrolux Efficient LEP15 14,5kg com Cesto Inox, Ultra Filter e Tecnologia Jet&Clean - Preta - 110V

Lavadora de Roupas Electrolux 18 Kg Expert com 11 Programas de Lavagem, Filtro Microplásticos e Pet Pro - LEB18 - 110V

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Máquina de Lavar Consul CWN14AB 14kg Modo Eco Reuso de Água Filtro Anti-Fiapo Branca - 220V

Máquina de Lavar Consul CWN14AB 14kg Modo Eco Reuso de Água Filtro Anti-Fiapo Branca - 220V

Lavadora de Roupas Consul 12kg CWH12BB com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom – Branca - 220V

Lavadora de Roupas Consul 12kg CWH12BB com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom – Branca - 220V

Modelos que valem o investimento


Para famílias maiores, modelos com capacidade acima de 12kg são os mais indicados. A Brastemp BWK13AB, por exemplo, é uma Top Load que se destaca pelo ciclo Tira-Manchas Advanced, que remove mais de 40 tipos de manchas sem precisar pré-tratar. Para quem busca uma Front Load com boa capacidade, a Samsung WD11A4453BX é uma excelente opção de lava e seca, com a tecnologia Ecobubble, que transforma o sabão em bolhas para uma lavagem mais profunda e econômica.


Se o foco é o custo-benefício em uma Top Load, a Electrolux Essential Care LED13 é uma escolha prática e eficiente, com painel intuitivo e programas que otimizam o consumo de água. Já para quem tem espaço reduzido e busca uma lava e seca compacta, a LG VC5 oferece tecnologia AI DD, que detecta o tipo de tecido e otimiza o movimento do cesto, garantindo uma lavagem mais inteligente e cuidadosa.

Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB

Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB

Máquina de Lavar13kg Electrolux LED13 Essential Care com Cesto Inox, Jet&Clean e Ultra Filter - 220V

Máquina de Lavar13kg Electrolux LED13 Essential Care com Cesto Inox, Jet&Clean e Ultra Filter - 220V

Lava e Seca Samsung WD11A 3 em 1 Inox Look com Ecobubble e Lavagem a Seco WD11A4453BX – 11 kg - 110V

Lava e Seca Samsung WD11A 3 em 1 Inox Look com Ecobubble e Lavagem a Seco WD11A4453BX – 11 kg - 110V

Lava e Seca LG VC5 12kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ - 220v

Lava e Seca LG VC5 12kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ - 220v

Custo-benefício


O custo-benefício de uma máquina de lavar não se resume apenas ao preço de compra. É preciso considerar a eficiência energética, a durabilidade do aparelho e a disponibilidade de peças e assistência técnica. Modelos como a Consul CWH12BB são ótimas opções para quem busca um bom equilíbrio entre preço, funcionalidade e economia.


Ela oferece programas de lavagem eficientes e um bom desempenho para o dia a dia. As máquinas da Midea também vêm ganhando espaço no mercado, com modelos que unem inovação e um preço competitivo, sendo uma alternativa interessante para quem busca um bom negócio.

Secadora HealthGuard 11,2kg Midea 127V 60Hz

Secadora HealthGuard 11,2kg Midea 127V 60Hz

Lavadora de Roupas 13kg Branca Midea Wave Agitator 127V

Lavadora de Roupas 13kg Branca Midea Wave Agitator 127V

Lava e Seca 10,5kg Midea HealthGuard Titanium Conectada MF200D105WB/GK-01-127v

Lava e Seca 10,5kg Midea HealthGuard Titanium Conectada MF200D105WB/GK-01-127v

Máquina de Lavar Consul 12Kg Branca com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom - CWH12BB 220V

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