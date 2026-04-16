Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Quando o assunto é máquina de lavar, algumas marcas já são sinônimo de qualidade e inovação no mercado brasileiro. A Samsung e a LG lideram o segmento de Front Load, com modelos que contém inteligência artificial, ciclos a vapor para esterilização e remoção de alérgenos, além de designs modernos que se integram perfeitamente à decoração. Elas são ideais para quem busca tecnologia de ponta e está disposto a investir um pouco mais.





Já no universo das Top Load, a Brastemp e a Electrolux continuam sendo referências, oferecendo modelos robustos, com grande capacidade e programas de lavagem pensados para as necessidades do dia a dia do brasileiro, como ciclos tira-manchas e lavagem econômica. A Consul também se destaca por entregar um bom custo-benefício, com máquinas eficientes e fáceis de usar, perfeitas para quem busca uma opção mais em conta sem abrir mão da qualidade.