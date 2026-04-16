Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Escolher a máquina de lavar roupas ideal para a sua casa ou necessidade requer atenção, afinal, o mercado está cheio de opções e diferentes tipos de tecnologias, que prometem revolucionar a forma como cuidamos das roupas. Mas em 2026, algumas marcas e modelos se destacam por oferecerem o melhor em termos de eficiência, durabilidade e um excelente custo-benefício. Vamos desvendar o que realmente importa na hora de comprar sua próxima lavadora, seja ela para uma casa pequena ou para uma família grande.
Entendendo os tipos
Antes de mergulharmos nos modelos, é fundamental entender a diferença entre os dois tipos principais de máquinas de lavar: as de abertura superior (Top Load) e as de abertura frontal (Front Load). As Top Load são as mais tradicionais no Brasil, geralmente mais acessíveis e com a vantagem de permitir adicionar roupas durante a lavagem. Elas são ótimas para quem busca praticidade e não quer se curvar para colocar e tirar as roupas.
Já as Front Load, com abertura na frente, são conhecidas por serem mais eficientes no uso de água e energia, além de lavarem as roupas de forma mais delicada, preservando os tecidos. Muitas delas também oferecem a função de secar, "se transformando" em lava e seca, o que é um super diferencial para quem tem pouco espaço. A escolha entre uma e outra depende muito do espaço disponível, do orçamento e do tipo de cuidado que você busca para suas roupas.
Marcas que se destacam em 2026
Quando o assunto é máquina de lavar, algumas marcas já são sinônimo de qualidade e inovação no mercado brasileiro. A Samsung e a LG lideram o segmento de Front Load, com modelos que contém inteligência artificial, ciclos a vapor para esterilização e remoção de alérgenos, além de designs modernos que se integram perfeitamente à decoração. Elas são ideais para quem busca tecnologia de ponta e está disposto a investir um pouco mais.
Já no universo das Top Load, a Brastemp e a Electrolux continuam sendo referências, oferecendo modelos robustos, com grande capacidade e programas de lavagem pensados para as necessidades do dia a dia do brasileiro, como ciclos tira-manchas e lavagem econômica. A Consul também se destaca por entregar um bom custo-benefício, com máquinas eficientes e fáceis de usar, perfeitas para quem busca uma opção mais em conta sem abrir mão da qualidade.
Lavadora de Roupas Digital Inverter Samsung WW11T Inox 11kg 127V - 110V
Lavadora de Roupas Samsung WW11T4040BEFAZ com Diamond Drum e Vapor de Higiene Branca - 11kg - 220V
Lava e Seca LG 12Kg/7Kg Smart VC4 com Inteligência Artificial AI DD™ CV5012PC4 - Inox - 110V
Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ (CV9014WC2A) - 220v
Lava e Seca 13kg Samsung WD13FG Smart AI Control Inox - 110V
Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB - 110V
Lavadora de Roupas Brastemp 15Kg BWF15AB Ciclo Tira Manchas Advanced Ciclo Antibolinhas Smart Sensor Branca - 110V
Máquina de Lavar Brastemp 17Kg 170 Litros BW17LTA - 110V
Lavadora de Roupas 17kg Electrolux Essential Care com Cesto Inox (LED17) - 110V
Lavadora de Roupas Electrolux Efficient LEP15 14,5kg com Cesto Inox, Ultra Filter e Tecnologia Jet&Clean - Preta - 110V
Lavadora de Roupas Electrolux 18 Kg Expert com 11 Programas de Lavagem, Filtro Microplásticos e Pet Pro - LEB18 - 110V
Máquina de Lavar Consul CWN14AB 14kg Modo Eco Reuso de Água Filtro Anti-Fiapo Branca - 220V
Lavadora de Roupas Consul 12kg CWH12BB com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom – Branca - 220V
Modelos que valem o investimento
Para famílias maiores, modelos com capacidade acima de 12kg são os mais indicados. A Brastemp BWK13AB, por exemplo, é uma Top Load que se destaca pelo ciclo Tira-Manchas Advanced, que remove mais de 40 tipos de manchas sem precisar pré-tratar. Para quem busca uma Front Load com boa capacidade, a Samsung WD11A4453BX é uma excelente opção de lava e seca, com a tecnologia Ecobubble, que transforma o sabão em bolhas para uma lavagem mais profunda e econômica.
Se o foco é o custo-benefício em uma Top Load, a Electrolux Essential Care LED13 é uma escolha prática e eficiente, com painel intuitivo e programas que otimizam o consumo de água. Já para quem tem espaço reduzido e busca uma lava e seca compacta, a LG VC5 oferece tecnologia AI DD, que detecta o tipo de tecido e otimiza o movimento do cesto, garantindo uma lavagem mais inteligente e cuidadosa.
Máquina de Lavar Brastemp 13Kg Branca com Ciclo Tira Manchas Advanced e Ciclo Antibolinha - BWM13AB
Máquina de Lavar13kg Electrolux LED13 Essential Care com Cesto Inox, Jet&Clean e Ultra Filter - 220V
Lava e Seca Samsung WD11A 3 em 1 Inox Look com Ecobubble e Lavagem a Seco WD11A4453BX – 11 kg - 110V
Lava e Seca LG VC5 12kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ - 220v
Custo-benefício
O custo-benefício de uma máquina de lavar não se resume apenas ao preço de compra. É preciso considerar a eficiência energética, a durabilidade do aparelho e a disponibilidade de peças e assistência técnica. Modelos como a Consul CWH12BB são ótimas opções para quem busca um bom equilíbrio entre preço, funcionalidade e economia.
Ela oferece programas de lavagem eficientes e um bom desempenho para o dia a dia. As máquinas da Midea também vêm ganhando espaço no mercado, com modelos que unem inovação e um preço competitivo, sendo uma alternativa interessante para quem busca um bom negócio.
Secadora HealthGuard 11,2kg Midea 127V 60Hz
Lavadora de Roupas 13kg Branca Midea Wave Agitator 127V
Lava e Seca 10,5kg Midea HealthGuard Titanium Conectada MF200D105WB/GK-01-127v
Máquina de Lavar Consul 12Kg Branca com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom - CWH12BB 220V
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