Nova linha do Transcol vai atender Nova Carapina, na Serra; veja horários

O bairro Nova Carapina, na Serra, vai contar com uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol, a partir da próxima semana. Criada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para atender a uma reivindicação dos moradores, a linha 850 funcionará de forma circular, com quatro viagens diárias, somente nos dias úteis.





A companhia informou que a primeira viagem do dia partirá de Nova Carapina, às 5h. As outras três saídas serão do Terminal de Laranjeiras, também na Serra.





Confira os horários:

Saindo de Nova Carapina: 5 horas;

Saindo do Terminal de Laranjeiras: 5h40,17h e 18h30.





Veja o itinerário: