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Transporte público

Nova linha do Transcol vai atender Nova Carapina, na Serra; veja horários

Criada após reivindicação dos moradores, linha 850 terá quatro viagens diárias, somente nos dias úteis, a partir da próxima semana

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:33

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

24 set 2026 às 17:33
Linha 850 passa a atender o bairro Nova Carapina, na Serra Fernando Madeira

O bairro Nova Carapina, na Serra, vai contar com uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol, a partir da próxima semana. Criada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para atender a uma reivindicação dos moradores, a linha 850 funcionará de forma circular, com quatro viagens diárias, somente nos dias úteis.


A companhia informou que a primeira viagem do dia partirá de Nova Carapina, às 5h. As outras três saídas serão do Terminal de Laranjeiras, também na Serra.


Confira os horários:

  • Saindo de Nova Carapina: 5 horas;
  • Saindo do Terminal de Laranjeiras: 5h40,17h e 18h30.

Veja o itinerário:
Terminal Laranjeiras / Rua Três “D” / Rodovia Norte Sul / Avenida Civit / Rua Juiz de Fora / Rua Teófilo Otoni / Rua Três Corações / Avenida Manhuaçu / Rua Três Corações / Rua Teofilo Otoni / Rua João Pinheiro / Avenida Civit / Rodovia Norte Sul / Terminal Laranjeiras.

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