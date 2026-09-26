Como escolher a carreira sem cair na comparação digital

No mundo corporativo, o impacto dessa imersão digital já é visível nos processos seletivos. Fernanda Peroba, porta-voz da Viação Águia Branca, observa que é cada vez mais comum ouvir adolescentes dizerem que querem ser influencers.





No entanto, o mercado busca mostrar que a autonomia e o reconhecimento desejados pelos jovens também podem ser encontrados em carreiras corporativas e industriais, desde que haja conexão com um propósito maior.





Um ponto de atenção para os jovens é o desenvolvimento de competências relacionais. A imersão digital pode resultar em menos experiência em interações presenciais, manifestando-se como timidez ou insegurança no primeiro contato profissional. As empresas, por sua vez, estão adaptando seus ambientes para acolher esse jovem, focando menos o currículo robusto e mais o potencial de desenvolvimento.





Muitos jovens evitam empresas tradicionais por medo de uma progressão de carreira lenta e rígida. Contudo, a realidade tem mostrado o contrário. Na Viação Águia Branca, o conceito de que é preciso esperar anos para assumir responsabilidades está sendo quebrado.





"O crescimento profissional pode acontecer rapidamente, desde que existam entrega, protagonismo e responsabilidade", afirma Fernanda Peroba.





Exemplos reais reforçam essa nova lógica: 95% dos estagiários da empresa são efetivados; há profissionais que entraram como aprendizes e atingiram cargos de gerência. Recentemente, a companhia implementou uma Gerência de Inovação, formada integralmente por profissionais da geração Z, incluindo líderes que conquistaram suas posições com apenas seis meses de casa.





É o caso de Henrique Demoner, de 26 anos, gerente de Processos, Inovação e Clientes do Grupo Águia Branca. Após iniciar na empresa como estagiário, o jovem construiu sua trajetória até a liderança em um ciclo de apenas dois anos.





“Claro que, assim como todos os jovens, também me vejo em alguns momentos vítima do imediatismo gerado pelas histórias contadas na redes sociais de sucessos milionários repentinos gerados pelas criações de conteúdos, e empreendedorismo”, pontua.





Contudo, Demoner não mudou seu foco. “Mais uma vez, a cultura de crescimento e desenvolvimento que foi oferecida para mim e para outros profissionais que acompanho de perto me fizeram sentir que valeria a pena investir meu tempo e me dedicar a essa carreira.”