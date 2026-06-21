Onde está o incentivo a quem produz no Brasil?

E no Brasil, qual é a cultura? O jornalista Paulo Francis, que morava em Nova York, ironizava o atraso do nosso capitalismo dizendo que o sonho brasileiro é um emprego público de meio-dia às seis e praia de manhã. Francis morreu há quase 30 anos e a ironia continua atual.





Não se trata aqui de uma crítica generalizada ao serviço público, mas sim de uma reflexão sobre os sinais emitidos pelas instituições e pelo próprio sistema econômico do Brasil.

Países que alcançaram elevados níveis de desenvolvimento construíram ambientes capazes de valorizar a inovação, o investimento produtivo, a pesquisa tecnológica e a criação de empresas competitivas.





Os Estados Unidos, por exemplo, lideram programas bilionários de fortalecimento industrial e estimulam o empreendedorismo na escola. Eles construíram um ambiente cultural, institucional e econômico totalmente favorável à livre iniciativa.





A China, a partir de uma mudança radical de mentalidade promovida no fim dos anos 70 por Deng Xiaoping, passou também a estimular a livre iniciativa. A tese central era a seguinte: se você consegue produzir, exportar, gerar empregos, trazer tecnologia ou aumentar a renda da população, o Estado deve ajudar e não atrapalhar.





Essa história é bem contada no livro “A China Sacode o Mundo”, do jornalista britânico James Kynge, que foi correspondente no país por quase vinte anos. A partir dos anos 70, o governo chinês criou zonas econômicas especiais, flexibilizou regras para pequenos negócios, permitiu iniciativas privadas e passou a premiar dirigentes locais do Partido Comunista que atraíssem investimentos. É atribuída a ele a frase: "Enriquecer é glorioso" – lição aprendida mesmo pelos comunistas. O resultado todos conhecemos.