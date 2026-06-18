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Parceria

Estudo mapeia R$ 30 bilhões em oportunidade de investimentos no ES

Diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa, afirma que agência mapeou projetos em vários segmentos ligados à indústria

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 16:19

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 jun 2026 às 16:19
Finanças, investimentos, dinheiro, planejamento financeiro
Carteira de investimentos inclui projetos em segmentos como automotivo, energia, siderurgia, alimentos e bebidas  Divulgação

Criada no ano passado, a agência Nova ES já mapeou R$ 30 bilhões em oportunidades de investimentos para o Espírito Santo. Desse total, R$ 6,1 bilhões correspondem aos recursos já confirmados, envolvendo 12 empresas.


De acordo com a diretora-presidente da Nova ES, agência de atração de investimentos do Espírito Santo, Patrícia Gouvêa, a carteira inclui projetos em segmentos como automotivo, energia, siderurgia, alimentos e bebidas, farmacêutico, químico, logística e distribuição. 


A informação foi divulgada durante a assinatura, na quarta-feira (17), de uma cooperação técnica entre a agência e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) para atrair novas empresas para o Estado. 


A parceria estratégica visa fortalecer a competitividade capixaba e tornar o ambiente de negócios ainda mais favorável ao desenvolvimento econômico sustentável. O primeiro projeto conjunto é a vinda da montadora chinesa GWM para o Espírito Santo. 


“A diversidade dos projetos reforça a importância da cooperação entre as instituições. Os projetos acompanhados pela Nova ES têm perfis e necessidades distintos, que envolvem infraestrutura, fornecedores, tecnologia e mão de obra qualificada. O acordo conecta a inteligência e a articulação da agência ao conhecimento do setor produtivo reunido pela Findes, contribuindo para reduzir o atrito e apoiar o avanço dos investimentos no Espírito Santo”, afirma Patrícia.


Entre as principais frentes de trabalho previstas estão o intercâmbio de boas práticas, a realização de estudos técnicos para subsidiar políticas públicas, o desenvolvimento de programas de capacitação voltados às demandas de novos investidores e a melhoria do ambiente de negócios. 

Diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa e presidente da Findes, Paulo Baraona
Diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa, e presidente da Findes, Paulo Baraona Siumara Gonçalves/Findes

O presidente da Findes, Paulo Baraona, comenta que a iniciativa reforça ainda o compromisso mútuo com o crescimento econômico e a geração de empregos qualificados no Espírito Santo. 


“Teremos, por exemplo, o Senai atuando na qualificação, nossa área de articulação de competitividade conectando as câmaras setoriais da Findes com as novas empresas para a geração de negócios e o Observatório Findes usando a sua inteligência de dados para contribuir na tomada de decisão”, comenta.  


A coordenação da cooperação ficará a cargo das gerências de Relações Institucionais e Diretorias de Negócios de ambas as instituições, garantindo que as ações estejam alinhadas às competências operacionais de cada entidade. O acordo possui vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado.  


A assinatura da parceria também contou com a participação das câmaras setoriais de Alimentos e Bebidas, Base e Construção, Indústria do Vestuário e Mineração da Federação. 

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