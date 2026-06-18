Estudo mapeia R$ 30 bilhões em oportunidade de investimentos no ES

Criada no ano passado, a agência Nova ES já mapeou R$ 30 bilhões em oportunidades de investimentos para o Espírito Santo. Desse total, R$ 6,1 bilhões correspondem aos recursos já confirmados, envolvendo 12 empresas.
De acordo com a diretora-presidente da Nova ES, agência de atração de investimentos do Espírito Santo, Patrícia Gouvêa, a carteira inclui projetos em segmentos como automotivo, energia, siderurgia, alimentos e bebidas, farmacêutico, químico, logística e distribuição.
A informação foi divulgada durante a assinatura, na quarta-feira (17), de uma cooperação técnica entre a agência e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) para atrair novas empresas para o Estado.
A parceria estratégica visa fortalecer a competitividade capixaba e tornar o ambiente de negócios ainda mais favorável ao desenvolvimento econômico sustentável. O primeiro projeto conjunto é a vinda da montadora chinesa GWM para o Espírito Santo.
“A diversidade dos projetos reforça a importância da cooperação entre as instituições. Os projetos acompanhados pela Nova ES têm perfis e necessidades distintos, que envolvem infraestrutura, fornecedores, tecnologia e mão de obra qualificada. O acordo conecta a inteligência e a articulação da agência ao conhecimento do setor produtivo reunido pela Findes, contribuindo para reduzir o atrito e apoiar o avanço dos investimentos no Espírito Santo”, afirma Patrícia.
Entre as principais frentes de trabalho previstas estão o intercâmbio de boas práticas, a realização de estudos técnicos para subsidiar políticas públicas, o desenvolvimento de programas de capacitação voltados às demandas de novos investidores e a melhoria do ambiente de negócios.
O presidente da Findes, Paulo Baraona, comenta que a iniciativa reforça ainda o compromisso mútuo com o crescimento econômico e a geração de empregos qualificados no Espírito Santo.
“Teremos, por exemplo, o Senai atuando na qualificação, nossa área de articulação de competitividade conectando as câmaras setoriais da Findes com as novas empresas para a geração de negócios e o Observatório Findes usando a sua inteligência de dados para contribuir na tomada de decisão”, comenta.
A coordenação da cooperação ficará a cargo das gerências de Relações Institucionais e Diretorias de Negócios de ambas as instituições, garantindo que as ações estejam alinhadas às competências operacionais de cada entidade. O acordo possui vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado.
A assinatura da parceria também contou com a participação das câmaras setoriais de Alimentos e Bebidas, Base e Construção, Indústria do Vestuário e Mineração da Federação.