Clubes cogitam paralisar o Brasileirão em protesto contra o fim das bets

Dirigentes de alguns dos principais clubes da elite do futebol brasileiro debateram nos últimos dias ações conjuntas para reverter ou minimizar os efeitos da medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que baniu a operação das casas de apostas no país, as maiores patrocinadoras do futebol na atualidade.

Entre as possibilidades levantadas pelos cartolas, há uma medida considerada extrema, com a paralisação do Campeonato Brasileiro a última vez que o certame ficou suspenso ocorreu entre março e agosto de 2020, no auge da pandemia de Covid-19.

A ideia passou a ser discutida durante conversas entre os dirigentes na véspera da reunião convocada pelo governo federal e intermediada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a pedido do Planalto. O encontro estava marcado para esta terça-feira (29), mas foi cancelado pelo risco de boicote dos clubes. A ausência seria a primeira sinalização de pressão ao governo.

A possibilidade de parar o Brasileiro reforça esse movimento. A ideia é buscar junto ao governo federal uma solução que vá além do plano apresentado até agora, com uma linha de crédito com juros mais baixos. Os clubes pleiteiam um período de transição antes do fim das bets, com o argumento de que a suspensão abrupta compromete não só o orçamento de 2026, mas também os compromissos previstos para 2027.

Na segunda-feira (28), ao sancionar um projeto com diretrizes para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, Lula voltou a criticar as bets e afirmou que o esporte viveu momentos de glória sem depender do dinheiro do setor.

"Esse negócio da gente ter acabado com as bets não traz nenhum prejuízo para o futebol", afirmou Lula. "Os melhores momentos da história do futebol brasileiro, não existia a bets", acrescentou.

Em 2025, o patrocínio somado das bets aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro somou cerca de R$ 1,03 bilhão, um crescimento de aproximadamente 66% em relação aos R$ 618 milhões aportados pelas empresas do setor no ano anterior, de acordo com levantamento da consultoria Convocados.

A ameaça de não entrar em campo também tem como objetivo fazer a CBF ser mais ativa no debate sobre o fim das bets. A entidade, inclusive, é diretamente afetada pela MP, já que mantém contrato com o site de apostas Betano.

Até o momento, a entidade máxima do futebol brasileiro tem evitado se expor nesse debate. Procurada nos últimos dias para comentar sobre a MP, a CBF limitou-se a dizer que não iria se manifestar. Nesta terça, em meio à possibilidade de boicote ao Nacional, a entidade foi novamente procurada pela reportagem, mas voltou a manter a postura.