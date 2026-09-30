Loja de móveis completa 29 anos e consolida expansão no Sul do ES

Mobiliar uma casa, escritório ou qualquer outro espaço exige cuidados que vão muito além dos móveis em si. Para acertar nas escolhas, é preciso contar com uma loja de confiança, que ofereça variedade de opções de móveis e uma estrutura completa para atender os consumidores, seja nas lojas físicas, seja no online.





A Divan Móveis, por exemplo, é referência no setor no Sul do Espírito Santo há 29 anos. São sete lojas, distribuídas entre Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Guaçuí e Anchieta, além de uma loja online, sendo uma das primeiras na região a disponibilizar atendimento via Whatsapp em todas as unidades.





Segundo o diretor comercial da Divan Móveis, Daniel Marun Feliciano, o momento atual é de expansão, mas sem deixar de lado o que permitiu que a marca alcançasse o patamar atual: serviço de qualidade e uma relação próxima com os consumidores.





“O que diferencia a Divan aqui no Sul do Estado é o comprometimento com o cliente e a vontade de atender os clientes além da expectativa. A Divan tem um projeto de crescimento, mas antes mesmo de pensar em abrir lojas, a gente investiu em estrutura, ampliando depósito, capacidade de estoque e frota de caminhões. Tudo isso para prestar um bom atendimento e ser muito melhor que o padrão do mercado", destaca.





A marca, inclusive, ficou em primeiro lugar pelo sétimo ano consecutivo no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Cachoeiro de Itapemirim 2026, nas categorias “Loja de Móveis” e “Loja de Estofados”. Para Daniel, o reconhecimento por parte do público na cidade onde a Divan Móveis nasceu é resultado do trabalho construído ao longo de muitos anos.





“Cachoeiro de Itapemirim é parte fundamental da trajetória da Divan Móveis. Foi aqui que construímos nossas raízes e conquistamos a confiança de milhares de clientes. Esse resultado é um orgulho para toda a equipe e representa, para nós, a confiança que o público deposita na marca e também o trabalho de cada profissional que faz parte da Divan Móveis", ressalta o diretor.





Além dos investimentos em atendimento e qualidade dos serviços, Daniel afirma que o reconhecimento do público também resulta dos investimentos da marca em comunicação e da presença digital, que é um dos focos da empresa.





"A Divan Móveis é uma empresa que se comunica muito com o público, com carro de som, trio elétrico e redes sociais muito movimentadas. A gente está sempre divulgando promoções e focado em atender os nossos consumidores, entregando aquilo que prometemos”, pontua.





Para o futuro, o principal objetivo da marca é continuar crescendo de forma sustentável, fortalecendo a presença da Divan Móveis no Sul do Espírito Santo e buscando novas oportunidades de expansão.





“Também queremos continuar investindo na experiência do cliente, no atendimento, na presença digital e na nossa loja online, acompanhando as mudanças no comportamento de consumo. Mais do que simplesmente aumentar o número de lojas, queremos que cada nova etapa venha acompanhada da mesma qualidade, confiança e proximidade que fazem parte da história da Divan", finaliza Daniel.