Djokovic passa mal, mas estreia com vitória e amplia recorde no ATP 500 de Pequim

Diante do cenário complicado (ele parecia ter dificuldades para respirar em alguns momentos do confronto), o sérvio afirmou que a eficiência no serviço foi fundamental para definir os pontos de forma rápida. "Sacar bem, ganhar pontos de graça com o primeiro saque e ter um alto percentual faz a vida ficar mais fácil. Neste nível, isso representa uma enorme vantagem", comentou.