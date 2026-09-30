Mudanças de temperatura afetam a circulação? Veja 6 cuidados com a saúde vascular

Manhãs frias, tardes quentes e noites mais amenas já fazem parte da rotina em muitas cidades brasileiras. Além de exigir adaptações no dia a dia, essas oscilações de temperatura também afetam a circulação sanguínea. No calor, as veias se dilatam e aumentam a sensação de peso e inchaço nas pernas. No frio, a tendência é se movimentar menos e reduzir a ingestão de água, fatores que podem prejudicar o retorno venoso.