AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Mudanças de temperatura afetam a circulação? Veja 6 cuidados com a saúde vascular
Se cuida

Mudanças de temperatura afetam a circulação? Veja 6 cuidados com a saúde vascular

Especialista explica como reduzir o risco de varizes, trombose e aneurismas em períodos de grandes oscilações de frio e calor

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 15:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 set 2026 às 15:15
Dor, inchaço e veias salientes podem indicar alterações que exigem atenção (Imagem: Yurii_Yarema | Shutterstock)
Dor, inchaço e veias salientes podem indicar alterações que exigem atenção Crédito: Imagem: Yurii_Yarema | Shutterstock

Manhãs frias, tardes quentes e noites mais amenas já fazem parte da rotina em muitas cidades brasileiras. Além de exigir adaptações no dia a dia, essas oscilações de temperatura também afetam a circulação sanguínea. No calor, as veias se dilatam e aumentam a sensação de peso e inchaço nas pernas. No frio, a tendência é se movimentar menos e reduzir a ingestão de água, fatores que podem prejudicar o retorno venoso.

O cuidado merece atenção porque doenças vasculares como varizes, insuficiência venosa, trombose e aneurismas costumam evoluir de forma silenciosa. Muitas vezes, os primeiros sintomas são leves e acabam sendo confundidos com cansaço ou desconfortos passageiros.

“Boa parte das doenças vasculares só é descoberta em estágio avançado porque os sinais iniciais costumam ser discretos e ignorados. Quanto mais cedo a alteração é identificada, maiores são as chances de um tratamento simples e menos invasivo”, alerta o Dr. Joé Sestello, angiologista e cirurgião vascular.

Abaixo, confira seis cuidados importantes para reconhecer sinais de alerta e preservar a saúde vascular em qualquer estação!

1. Fique atento aos sinais do corpo

Pernas pesadas, inchaço no fim do dia, dor, formigamento, veias salientes e mudanças na cor da pele merecem atenção , principalmente quando pioram nos dias mais quentes. Esses sintomas costumam ser interpretados como cansaço comum, mas podem indicar o início de um problema circulatório.

2. Não subestime as varizes

As varizes vão muito além da questão estética e podem evoluir para complicações como úlceras e sangramentos. E quando não tratadas, tendem a piorar com o tempo. Buscar avaliação médica logo nos primeiros sinais evita que o quadro se agrave.

3. Movimente-se e mantenha a hidratação

Passar horas sentado ou em pé prejudica a circulação . Pausas para caminhar, alongar e mexer as pernas estimulam o retorno do sangue ao coração, cuidado especialmente importante para quem trabalha em home office ou cumpre jornadas longas. A hidratação também conta: no calor, perde-se mais líquido pelo suor; no frio, a sede diminui e a água fica esquecida.

Após longos períodos de viagem ou imobilização, fique atento a dor, inchaço e vermelhidão repentina em uma das pernas (Imagem: PreciousJ | Shutterstock)
Após longos períodos de viagem ou imobilização, fique atento a dor, inchaço e vermelhidão repentina em uma das pernas Crédito: Imagem: PreciousJ | Shutterstock

4. Atenção após cirurgias, viagens longas ou imobilização

A trombose venosa profunda, formação de um coágulo nas veias das pernas, é mais comum nessas situações, porque a circulação fica mais lenta. O coágulo pode se deslocar até os pulmões e causar embolia pulmonar, uma complicação grave. Dor, inchaço e vermelhidão repentina em uma das pernas exigem atendimento médico imediato.

5. Conheça o seu histórico familiar

Os aneurismas costumam ser silenciosos e têm forte componente hereditário. Quem tem casos na família deve fazer exames preventivos, mesmo sem sintomas. É a única forma de identificar a doença antes de uma complicação grave.

6. Faça check-ups vasculares regularmente

A recomendação vale sobretudo para pessoas acima dos 40 anos, fumantes, hipertensos, diabéticos e quem tem histórico familiar de doenças circulatórias. Porém, o acompanhamento com o cirurgião vascular deve ocorrer mesmo na ausência de sintomas .

“As doenças vasculares costumam dar sinais discretos no início, mas as consequências podem ser graves quando o diagnóstico é tardio. Por isso, a prevenção e o acompanhamento médico regular continuam sendo as ferramentas mais eficazes para preservar a saúde vascular e a qualidade de vida”, conclui o Dr. Joé Sestello.

Por Kenia Pereira

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer um bolo fofinho para o lanche da tarde? Aprenda essa receita de morango com iogurte
Senado Federal
É possível votar em deputado ou senador de outro Estado? Entenda
Divan Móveis
Loja de móveis completa 29 anos e consolida expansão no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados