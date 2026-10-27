PM encontra mais de 12 kg de drogas em tonéis enterrados em Cariacica

Cerca de 12,3 quilos de cocaína e 936,77 gramas de crack foram encontrados escondidos em tonéis enterrados em uma área de mata no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, nesta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu após uma equipe avistou três homens saindo do local.





De acordo com a corporação, o trio fugiu ao perceber a presença dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram a cocaína distribuída em 2.196 pinos e o crack dividido em 2.550 pedras, embaladas individualmente.





Todo o material apreendido foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.