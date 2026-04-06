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Questões de Família

Licença-paternidade: quais são os impactos das mudanças nas famílias brasileiras

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 10:42

Publicado em 

06 abr 2026 às 10:42
Licença-paternidade, pai, família, filho, bebê
Licença-paternidade, pai, família, filho, bebê Crédito: Depositphotos
Nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, o assunto em destaque é a licença-paternidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, na última semana, o projeto de lei que amplia gradualmente a licença no Brasil, passando dos atuais cinco dias para até 20 dias a partir de 2029. O benefício será concedido aos pais em casos de nascimento, adoção ou obtenção de guarda de criança ou adolescente. A ampliação da licença-paternidade era discutida no Congresso Nacional há mais de uma década. A Constituição de 1988 já prevê o direito, mas determinou que uma lei específica deveria regulamentar a duração do benefício.
CBN - Questões de Família - 06-04-26.mp3

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