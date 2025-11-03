Contaminação em hospital

Surto no Hospital Santa Rita pode ter sido causado por fungo histoplasma

O resultado ainda não é conclusivo e a investigação da Secretaria de Estado da Saúde continua

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:18 - Atualizado há 15 minutos

O surto de infecção registrado no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, pode ter sido causado por fungo histoplasma, segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). O resultado ainda não é conclusivo e a investigação continua, segundo a secretaria. Geralmente o fungo é encontrado em fezes de aves.

Em uma amostra recolhida de um bebedouro também foi encontrada uma bactéria, mas o secretário da Saúde, Tyago Ribeiro Hoffmann, avalia que ela traria casos mais graves do que os apresentados pelos contaminados. Por isso, na visão dele, a causa mais provável seria o fungo histoplasma, mas a investigação ainda vai continuar.

Hipóteses para o surto no Santa Rita Crédito: Sesa

O último boletim da Sesa apontou que havia 93 casos suspeitos, estando cinco pessoas internadas — duas delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De todos os casos, há 76 funcionários do Hospital Santa Rita, seis pacientes e onze acompanhantes. Entre os internados, quatro são colaboradores da unidade e um é paciente.

[ Matéria em atualização ]

Como começou

Os primeiros casos surgiram em 19 de outubro, quando funcionários da ala oncológica começaram a apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. Os principais sinais relatados foram febre, tosse, dores musculares e de cabeça, além de alterações em exames de raio-X do tórax.

O que foi feito

Desde a identificação dos primeiros sintomas, a Sesa adotou diversas medidas de segurança para proteger pacientes e profissionais. A secretaria também enviou nota técnica a todos os municípios capixabas, com orientações sobre identificação de casos e protocolos de atendimento nas unidades hospitalares do Estado.

Investigação e hipóteses

Antes da conclusão do caso, as autoridades de saúde trabalhavam com a hipótese de contaminação ambiental, possivelmente relacionada à água ou ao sistema de ar-condicionado. Mais de 300 patógenos, entre bactérias e fungos, foram testados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. As possibilidades de Covid-19 e Influenza foram descartadas, e até então, nenhum vírus havia sido identificado como causa.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta